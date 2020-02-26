







Мария Василевич вновь возбудила белорусскую общественность. Причем не сделав для этого ровным счетом ничего. Достаточно было в очередной статье кому-то написать ее имя — и понеслось . Одни принялись тут же критиковать Василевич, приписывая ей все существующие и несуществующие грехи, другие — защищать, объясняя нападки банальной завистью к красивым и успешным, третьи — просто возбудились. Депутатвновь возбудила белорусскую общественность. Причем не сделав для этого ровным счетом ничего.. Одни принялись тут же критиковать Василевич, приписывая ей все существующие и несуществующие грехи, другие — защищать, объясняя нападки банальной завистью к красивым и успешным, третьи — просто возбудились.





И тут можно только пожалеть Марию Василевич. Потому что, скорее всего, так будет всегда. Любая инициатива или даже отсутствие таковой будет делать девушку объектом бурных обсуждений. И проблема вовсе не в красоте или недостаточных способностях и уме объекта обсуждения — проблема в ином.





И называется она — Александр Григорьевич Лукашенко. Именно он оказал Марии Василевич медвежью услугу, когда однажды посадил рядом с собой. Именно он, а не конкурсы красоты, перечеркнули все прошлые и будущие заслуги Марии Василевич.





Потому что с конкурсами все понятно: стереотип, что красивые женщины не могут добиваться успеха в сферах, не связанных с их внешностью, легко разбивается, когда женщина способна доказать обратное. Но вот отделить себя от приставки «фаворитка» мало кому удавалось. И даже попадание в немилость государеву максимум, что может гарантировать, это звание «бывшей фаворитки».





И Мария Василевич здесь не единственная жертва. Все девушки из окружения Александра Лукашенко оказались заложницами этой ситуации — вольными или невольными. И этот список продолжает пополняться.





В последнее время действительно в окружении Александра Лукашенко было много женских лиц — причем, в основном девушек модельной внешности.





«Арбузные батальоны» орудовали на президентских грядках, титулованные мисс кололи дрова на подворье, а модели, по уже устоявшейся традиции, восседали в президентской ложе на спортивных и развлекательных мероприятиях или же кружили с ним в «Венском вальсе» на балу.





Поэтому закономерную улыбку вызвала новость , что Палата представителей приросла целой «Мисс Беларусь», которая теперь будет заниматься зверушками и их правами (ну, пусть хоть у кого-то в этом государстве будут права).





Впрочем, сам Лукашенко уверен, что изобрел нечто новое и прогрессивное. Помните, на встрече со студентами Академии управления при президенте он не без удовольствия рассказывал о девушках модельной внешности, которые его окружают на официальных и прочих мероприятиях.





Причем, говоря о своей «службе протокола», глава государства всячески нахваливал собственноручно изобретенный «нестандартный метод влияния».





— Смотрю, тишина какая-то в зале. А все шумели, кричали… Там же, наверное, под две сотни человек, а может и больше… Средства массовой информации… И тишина. «Господи, думаю, что такое?» Я тут с орденом этим занялся, какими-то документами… И тишина. Я поднимаю голову – идут мои красавицы. Одна беленькая, другая черная. И все забыли про документы, все забыли про всё. Рот раскрыли и смотрят на них. И я понял: действительно оружие!









И добавил:





— Не то чтобы я пользуюсь этим… Но если есть, что показать людям от Беларуси, ну так и показывай!





Оно, конечно, да: если других заслуг не имеется, то можно и девушками козырнуть (как это любят делать молодые люди в пубертатном периоде).





Но проблема даже не в этом. Прямо скажем, «нестандартный метод влияния» вовсе не так уж и оригинален. Просто Александр Григорьевич, наверное, не в курсе, что популярность данного «метода» несколько ослабла с тех времен, когда мир стал цивилизованным.





Вот как-то не принято сегодня в приличном обществе использовать женщин в качестве аксессуара. Это не добавляет чести ни самим девушкам, ни, тем более, их владельцу.





Даже в соседней России, которую никак не назовешь флагманом феминизма, сильно посмеиваются с эскорта… ой, простите «службы протокола» Александра Григорьевича.





Помните, как два года назад был поражен корреспондент «Коммерсанта», наблюдая, как Лукашенко в Минске на саммите раздавал во дворце Независимости девушек президентам — «каждому по одной»?





Сейчас же, начиная свой репортаж о переговорах Лукашенко и Путина по интеграции, журналист буднично сообщает: «И вот в Зале присутствия появляется культовая помощница Лукашенко…»





А вспомните смущение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому Лукашенко предложил поцеловать свою помощницу. Даже азиатскому лидеру это показалось слишком. Что уже говорить про остальных?





Но главе Беларуси почему-то кажется, что молчание, наступающее в зале при виде его «красавиц», свидетельствует о небывалом воздействии их прелестей на окружающих и политику в целом.









Увы, нет! Говорит оно совсем о другом.





Например, что серьезно воспринимать политика, который вместо работы беспокоится о том, как окружить себя «беленькой» и «черненькой», никто не будет.





О том, что цивилизованно договариваться с человеком со средневековыми замашками султана абсолютно бессмысленно.





А также о том, что вряд ли можно уважать страну, в которой правят вседозволенность и пренебрежение к общепринятым нормам морали.





Ну а так, да. Беленькая, черненькая, рыженькая и прочие красотки рядом с Александром Григорьевичем хороши. Только это единственная роль, на которую они могут рассчитывать. Как бы им самим ни хотелось иного.