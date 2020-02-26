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Хозяйка решила снять на видео, как гладит своего кота. Вот, какую неожиданную вещь он сделал
Источник материала: Tut.by
Кошки — настоящие мастера неожиданности, и с ними нужно быть готовыми ко всему. Кот из этого видео отлично это доказал: хозяйка решила погладить его и снять на видео, но все закончилось совершенно внезапной вещью. Посмотрите, что произошло!
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Кошки - настоящие мастера неожиданности!
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