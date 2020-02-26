Хозяйка решила снять на видео, как гладит своего кота. Вот, какую неожиданную вещь он сделал

Источник материала: Tut.by

Кошки — настоящие мастера неожиданности, и с ними нужно быть готовыми ко всему. Кот из этого видео отлично это доказал: хозяйка решила погладить его и снять на видео, но все закончилось совершенно внезапной вещью. Посмотрите, что произошло!