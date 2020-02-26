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В США из воды вытащили странное извивающееся ядовитое существо

26.02.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском городе Порт-Изабел, штат Техас, женщина поймала в море необычное существо, оказавшееся опасным ядовитым червем. Об этом сообщает издание USA Today, пишет Lenta.ru.


Алисса Рамирес (Alyssa Ramirez) рыбачила на причале вместе с матерью. Когда она в очередной раз смотала леску на катушку, то увидела, что в приманку вцепилось странное существо. «Я засмеялась, потому что это определенно была не рыба», — говорит Рамирес.

Она сняла существо на видео и отправила ролик в департамент парков и дикой природы Техаса. Специалист изучил присланные кадры и пришел к выводу, что девушка выудила червя, который относится к виду Hermodice carunculata.

Такие черви встречаются в тропической Западной Атлантике и покрыты полыми щетинками с ядом. Если прикоснуться к щетинкам, она обломятся и впрыснут под кожу мощный нейротоксин. Пострадавший испытывает жгучую боль, которая не проходит несколько часов.


«К счастью, мне не пришлось трогать это существо, потому что оно само отпустило мою приманку, — говорит Рамирес. — По тому, как оно двигалось, по его красной окраске, было ясно, что к нему лучше не прикасаться. Я положила его на перила причала, сняла видео и фото. Оно несколько минут извивалось, а потом само свалилось в воду».

 
 
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Такие черви встречаются в тропической Западной Атлантике.
 
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