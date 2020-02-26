Зубров в Беловежской пуще планируют считать с воздуха

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" учет зубров планируют проводить с воздуха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка.





Ежегодный подсчет диких животных обычно организуют зимой. Традиционными методами учета являются визуальные наблюдения в местах подкормок и жировок, а также по следам. Для установления численности и половозрастной структуры зубров Беловежской пущи в этом году задействовали сотрудников лесной охраны, егерской службы, научного отдела и зуброведения. Наблюдения велись не только в охранной зоне, но и на прилегающих к нацпарку территориях.

Бесснежная зима заставила ученых задуматься и о других методах определения численности зубров. Так, со следующего года научный отдел планирует задействовать в этой работе квадрокоптер. Его использование упростит подсчет голов в больших стадах на открытой территории.