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Зубров в Беловежской пуще планируют считать с воздуха
26.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В национальном парке "Беловежская пуща" учет зубров планируют проводить с воздуха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка.
Ежегодный подсчет диких животных обычно организуют зимой. Традиционными методами учета являются визуальные наблюдения в местах подкормок и жировок, а также по следам. Для установления численности и половозрастной структуры зубров Беловежской пущи в этом году задействовали сотрудников лесной охраны, егерской службы, научного отдела и зуброведения. Наблюдения велись не только в охранной зоне, но и на прилегающих к нацпарку территориях.
Бесснежная зима заставила ученых задуматься и о других методах определения численности зубров. Так, со следующего года научный отдел планирует задействовать в этой работе квадрокоптер. Его использование упростит подсчет голов в больших стадах на открытой территории.
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В национальном парке "Беловежская пуща" учет зубров планируют проводить с воздуха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка. Ежегодный подсчет диких...
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