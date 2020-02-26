«Коля Лукашенко не растёт, а изменяется»: соцсети смеются над оправданием «Белнефтехима» за рост цен на топливо

Источник материала: KYKY

Вчера днем, 25 февраля, к зданию «Белнефтехима» в Минске пришла толпа активистов, блогеров, автолюбителей и всех тех, кому каждую неделю читать новости о подорожании бензина на одну копейку больше невыносимо. Митинг, который устроили беларусы, журналисты назвали уникальным – хотя бы потому, что к ним на разговор вышло руководство концерна. Люди требовали, чтобы им прозрачно объяснили механизм образования цен на топливо, но ответы, которые всех бы устроили, по обыкновению не прозвучали. А цены продолжат расти и дальше. Зато зампреда «Белнефтехима» Владимир Сизов произнес фразу: «Цены на топливо не растут – они изменяются». Ее тут же растащили соцсети и превратили в мем. Оказывается, эту цитату можно применить ко всему на свете!

Отток населения из Беларуси не растёт, а изменяется. — Памяркоўная Беларусь (@SleepyBelarus) February 25, 2020

Заробак беларусаў не растёт, а изменяется — Jahor Tubielievič (@bawola_glowa) February 26, 2020

В Беларуси живот не растёт, а изменяется! (с) — Dmitry B. (@Capter_BLR) February 25, 2020

Беларусь — страна, в которой цены не растут, а изменяются. pic.twitter.com/QiRgj7A6d8 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) February 25, 2020

Это можно продолжать бесконечно.



Нацбанк: Госдолг не растёт, а изменяется.

МВД: Численность милиции не растёт, а изменяется.

Чиновники: Зарплаты не падают, а изменяются.

Олексин: Число 'Табакерок' не растёт, а изменяется.

Число тёлок на задне не растёт, а изменяется. — НеРон Уизли (@not_RW) February 25, 2020

Уровень жизни, образования и медицины, благосостояние граждан то меняется.

Только чиновники и приближенные к жопе императора всё такие же зажравшиеся нелюди. — Artsiom Kustsinski (@ArtsiomKust) February 26, 2020

Зарплаты не падают - они изменяются. — Евгений Пчёлкин (@OnlinePcholkin) February 25, 2020

Коля не растет, а изменяется. — Macsim (@macsim_by) February 25, 2020

Цитата дня от заместителя председателя 'Белнефтехима' Владимира Сизова: 'Цены на бензин не растут, они изменяются'.



Очень надеемся, что руководство 'Белнефтехима' после этого не уволят, а оптимизируют. pic.twitter.com/cN4zgI6DK6 — Это Минск, детка! (@thisminsk) February 25, 2020