ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Коля Лукашенко не растёт, а изменяется»: соцсети смеются над оправданием «Белнефтехима» за рост цен на топливо

26.02.2020 11:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера днем, 25 февраля, к зданию «Белнефтехима» в Минске пришла толпа активистов, блогеров, автолюбителей и всех тех, кому каждую неделю читать новости о подорожании бензина на одну копейку больше невыносимо. Митинг, который устроили беларусы, журналисты назвали уникальным – хотя бы потому, что к ним на разговор вышло руководство концерна. Люди требовали, чтобы им прозрачно объяснили механизм образования цен на топливо, но ответы, которые всех бы устроили, по обыкновению не прозвучали. А цены продолжат расти и дальше. Зато зампреда «Белнефтехима» Владимир Сизов произнес фразу: «Цены на топливо не растут – они изменяются». Ее тут же растащили соцсети и превратили в мем. Оказывается, эту цитату можно применить ко всему на свете!

Новости дня
Новости разные
 
В Пинске бывший крановщик осужден на два года за несчастный случай на стройплощадке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика