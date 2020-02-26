«Коля Лукашенко не растёт, а изменяется»: соцсети смеются над оправданием «Белнефтехима» за рост цен на топливо

Вчера днем, 25 февраля, к зданию «Белнефтехима» в Минске пришла толпа активистов, блогеров, автолюбителей и всех тех, кому каждую неделю читать новости о подорожании бензина на одну копейку больше невыносимо. Митинг, который устроили беларусы, журналисты назвали уникальным – хотя бы потому, что к ним на разговор вышло руководство концерна. Люди требовали, чтобы им прозрачно объяснили механизм образования цен на топливо, но ответы, которые всех бы устроили, по обыкновению не прозвучали. А цены продолжат расти и дальше. Зато зампреда «Белнефтехима» Владимир Сизов произнес фразу: «Цены на топливо не растут – они изменяются». Ее тут же растащили соцсети и превратили в мем. Оказывается, эту цитату можно применить ко всему на свете!
Отток населения из Беларуси не растёт, а изменяется.
Нацбанк: Госдолг не растёт, а изменяется.
МВД: Численность милиции не растёт, а изменяется.
Чиновники: Зарплаты не падают, а изменяются.
Олексин: Число 'Табакерок' не растёт, а изменяется.
Число тёлок на задне не растёт, а изменяется.