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Средняя зарплата в Слуцком районе снизилась на 67 рублей

26.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Средняя зарплата в Слуцком районе снизилась на 67 рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Слуцком районе по итогам января 2020 года составила 917,5 рублей. А реальная зарплата в районе за год выросла на 12,5%, следует из сведений, опубликованных Национальным статистическим комитетом.

Вместе с тем, по сравнению с данными за декабрь 2019 года средняя «получка» на Случчине снизилась на 67 рублей.

Заметно упала в январе и зарплата по Солигорскому району - с 1 992,6 в декабре до 1 537,9 за первый месяц года.

В целом по Минской области средняя зарплата в январе составила 1 109,4 рублей и за месяц снизилась на 131,1 рублей. Однако с января прошлого года реальная зарплата всё же выросла на 7,1%.

  • Отметим, средняя номинальная начисленная заработная плата рассчитывается «грязными», то есть без учёта вычетов, налогов, пенсионных и страховых взносов.
  • Согласно последним опубликованным данным, медианная зарплата (зарплата среднего человека) в ноябре 2019 года по Минской области составила 854,8 рубля.
  • Традиционно повышение зарплат в декабре связывают с исполнением годовых бюджетов организаций и дополнительными выплатами работникам к Новому году.


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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Слуцком районе по итогам января 2020 года составила 917,5 рублей. А реальная зарплата в районе за год...
 
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