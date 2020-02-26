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Средняя зарплата в Слуцком районе снизилась на 67 рублей
26.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Слуцком районе по итогам января 2020 года составила 917,5 рублей. А реальная зарплата в районе за год выросла на 12,5%, следует из
Вместе с тем, по сравнению с данными за декабрь 2019 года средняя «получка» на Случчине снизилась на 67 рублей.
Заметно упала в январе и зарплата по Солигорскому району - с 1 992,6 в декабре до 1 537,9 за первый месяц года.
В целом по Минской области средняя зарплата в январе составила 1 109,4 рублей и за месяц снизилась на 131,1 рублей. Однако с января прошлого года реальная зарплата всё же выросла на 7,1%.
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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Слуцком районе по итогам января 2020 года составила 917,5 рублей. А реальная зарплата в районе за год...
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