Средняя зарплата в Слуцком районе снизилась на 67 рублей

Источник материала: Слуцк Город





Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Слуцком районе по итогам января 2020 года составила 917,5 рублей. А реальная зарплата в районе за год выросла на 12,5%, следует из сведений , опубликованных Национальным статистическим комитетом.

Вместе с тем, по сравнению с данными за декабрь 2019 года средняя «получка» на Случчине снизилась на 67 рублей.

Заметно упала в январе и зарплата по Солигорскому району - с 1 992,6 в декабре до 1 537,9 за первый месяц года.

В целом по Минской области средняя зарплата в январе составила 1 109,4 рублей и за месяц снизилась на 131,1 рублей. Однако с января прошлого года реальная зарплата всё же выросла на 7,1%.

Отметим, средняя номинальная начисленная заработная плата рассчитывается «грязными», то есть без учёта вычетов, налогов, пенсионных и страховых взносов.

Согласно последним опубликованным данным, медианная зарплата (зарплата среднего человека) в ноябре 2019 года по Минской области составила 854,8 рубля.

Традиционно повышение зарплат в декабре связывают с исполнением годовых бюджетов организаций и дополнительными выплатами работникам к Новому году.



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