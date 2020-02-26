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Львов и Белгород-Днестровский: БЖД расширяет сообщение с Украиной

26.02.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская железная дорога планирует расширять сообщение с Украиной.

Об этом сообщил  первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа.

"Сейчас мы активно работаем с Украиной над расширением сети. Рассматриваем вопрос назначения либо поезда, либо беспересадочных вагонов, которые будут следовать из Витебска в Белгород-Днестровский", - отметил Александр Дрожжа.

В планах также расширить сообщение до Львова путем организации паритетного движения. Сегодня, по информации представителя БЖД, во Львов ходит один поезд белорусского состава. 

"Украина пока не идет нам навстречу, но мы работаем над тем, чтобы появился еще один поезд. Всего в сообщении с Украиной у нас сегодня организовано движение пятью парами поездов", - подчеркнул он.
 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога планирует расширять сообщение с Украиной.
 
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