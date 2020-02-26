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В Пинске бывший крановщик осужден на два года за несчастный случай на стройплощадке

26.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Пинского района и города Пинска огласил приговор по уголовному делу о несчастном случае на строительной площадке, в результате которого погиб прораб, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В Пинске бывший крановщик осужден на два года за несчастный случай на стройплощадке

Несчастный случай произошел 20 августа 2019 года. Когда 61-летний крановщик поднимал автокраном поддон с кирпичом, обрушилась блочная стена. Погиб 42-летний прораб строительной организации. Выяснилось, что в тот день машинист крана работал пьяным, что и стало причиной трагедии. По инициативе прокуратуры он привлечен к административной ответственности и уволен. К дисциплинарной ответственности привлечены директор предприятия и инженер по охране труда.

Также в отношении крановщика было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 УК). Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права эксплуатации строительных машин и механизмов сроком на пять лет. Предприятие обязано выплатить родственникам погибшего Br75 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован.

В организациях Брестской области в 2019 году в результате несчастных случаев погибли 16 работников (в 2018-м - 25), тяжелые травмы получили 100 человек (в 2018-м - 94). После проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда прокуроры привлекли к дисциплинарной ответственности 515 человек, административной - 114, материальной - 52.

 
 
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