Сам себе... пивзавод: медики обнаружили женщину, писающую алкоголем









Уникальное открытие, описанное во вторник в журнале Annals of Internal Medicine, было сделано почти случайно. 61-летнюю женщину готовили к операции по трансплантации печени в клинике Питтсбургского университета: она страдала от тяжелого цирроза и запущенного диабета второго типа.





Оба эти заболевания нередко встречаются у людей, злоупотребляющих алкоголем, поэтому доктора совершенно не удивлялись тому, что анализы мочи пациентки регулярно дают положительный результат на содержание этанола - хотя сама женщина уверяла медиков, что практически не пьет.





"Поначалу наши контакты [с пациенткой] проходили одинаково: все врачи приходили к выводу, что она скрывает болезненное пристрастие к алкоголю", - пишут авторы работы.





Несколько раз по результатам анализов ей советовали пройти курс лечения от алкоголизма, но больная продолжала настаивать, что накануне даже не притрагивалась к спиртному.





Один из сотрудников клиники обратил внимание на то, что, несмотря на высокий уровень содержания спирта в моче, больная совершенно не выглядит пьяной. Он решил провести более подробное исследование и к своему огромному удивлению не обнаружил в сданных анализах ни этилглюкуронида, ни этилсульфата - обычных продуктов распада спирта. При этом содержание самого спирта оставалось высоким.





Анализ крови на алкоголь также дал отрицательный результат: женщина говорила правду.





Сам себе... пивзавод?

В результате дальнейших исследований выяснилось, что в мочевом пузыре пациентки находится целый рассадник Candida glabrata - одноклеточного грибка, близкого родственника пивных дрожжей. Он часто встречается в микрофлоре здоровых людей, но в значительно меньших количествах.





Женщине назначили лечение, однако избавиться от инфекции не удалось - в значительной степени из-за запущенного диабета и ослабленной иммунной системы.





Медики поместили взятые у женщины образцы грибка в питательную среду и убедились, что он действительно расщепляет молекулы глюкозы с образованием этилового спирта.