|
40-летний рабочий погиб на стройке под Минском
Источник материала: Партизан
Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины.
По данным
От полученных повреждений 40-летний житель Молодечно скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)