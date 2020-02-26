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«Двушка» в минском небоскребе, где эффектно совместили скандинавский стиль и американский лофт
Источник материала: Tut.by
Хозяева двухкомнатной квартиры в ЖК «Парус» рискнули соединить скандинавский стиль с элементами американского лофта. В итоге получился достаточно эффектный интерьер, который идеально вписывается в концепцию дома-небоскреба. Как тут все устроено — в фотоподборке REALTY.TUT.BY.
Напомним, жилой комплекс «Парус» был сдан в эксплуатацию пять лет назад и до сих пор остается одним их самых нестандартных объектов на рынке недвижимости. В доме, символизирующем парус, 34 этажа с панорамным остеклением и пентхаусами на двух верхних уровнях. Как устроен жилой комплекс изнутри, можно прочесть
Гостиная
Сейчас в «Парусе» выставлена на продажу вот такая стильная квартира:
Спальня
Детская
Санузел
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