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В Хотимском районе VW насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами легковушки в Хотимском районе,
Смертельный наезд произошел 25 февраля, около 20.25, вблизи деревни Боханы. По предварительной информации, 43-летний водитель VW Golf ехал по трассе Чериков — Краснополье — Хотимск — граница РФ и сбил 48-летнего могилевчанина, который находился на проезжей части.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 25 февраля, около 20.25, вблизи деревни Боханы.
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