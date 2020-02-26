В Хотимском районе VW насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами легковушки в Хотимском районе, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Смертельный наезд произошел 25 февраля, около 20.25, вблизи деревни Боханы. По предварительной информации, 43-летний водитель VW Golf ехал по трассе Чериков — Краснополье — Хотимск — граница РФ и сбил 48-летнего могилевчанина, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.