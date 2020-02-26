«Буржуй от медицины». Чем доктор Малышева разозлила Садальского?

Источник материала: Аргументы и факты

Известный российский артист и блогер Станислав Садальский подверг резкой критике ведущую телепрограммы «Жить здорово!» Елену Малышеву. Поводом стал обмен репликами в Instagram между Малышевой и ее подписчицей.

«Вы можете пойти в бесплатную больницу»

Пользователь под ником @oliga_21 написала телеведущей: «Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23 000 рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно».

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — возразила Малышева.

Позднее телеврач решила удалить и пост подписчицы, и свой ответ на него, однако в соцсетях уже началось бурное обсуждение данной ситуации.

«Как это можно на госканале ТВ заниматься рекламой собственного частного бизнеса?»

Садальский в своем Instagram дал нелестную характеристику Малышевой: «Буржуй от медицины... Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена М. поясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.

Практически вся её карьера выросла за счёт постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть — деловой), направленной на личное обогащение. Интересно, как это можно на госканале ТВ заниматься на постоянной основе рекламой собственного частного бизнеса, делать широкую рекламу своего частного предприятия за гос. счет? Это какие же откаты кто-то получает? Такое возможно только в России! Первый прием — 20 000 руб., за то, чтобы только поболтать? Лихо!»

Малышева и ее клиники

58-летняя Елена Малышева — самый известный в России телеврач постсоветского периода. Выпускница Кемеровского медицинского института, доктор медицинских наук, Малышева пришла на телевидение еще в 1992 году, став ведущей программы «Рецепт» на телеканале «Кузбасс». Через два года она стала работать автором и ведущей ежедневной программы «Врача вызывали?» в рамках канала «Деловая Россия». В 1997 году Малышева стала ведущей возрожденной телепрограммы «Здоровье», а с 2010 года она возглавляет передачу «Жить здорово!»

Малышеву регулярно критикуют за эпатажный стиль подачи медицинской информации, однако она остается верна себе.

Медицинские центры Малышевой расположены в целом ряде российских городов. В феврале 2019 года стало известно о том, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей. Как сообщалось, причиной стал ряд нарушений, выявленных при проверке медцентра: в кабинете пластического хирурга отсутствовало необходимое оборудование, один из пластических хирургов не имел требуемого стажа, а косметолог работала по договору возмездного оказания услуг, в клинике также не было необходимых препаратов для анестезиологии и реаниматологии.

Сама Малышева в интервью агентству «Москва» так прокомментировала штраф: «О боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго».

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«Коммерческий продукт в климаксе»: как блогер Садальский воюет с теледоктором

68-летний заслуженный артист РСФСР Садальский не в первый раз критикует Малышеву.

Весной 2019 года в своем «Живом Журнале» блогер прокомментировал методы медицинского просвещения телеврача («песня яичек», «песня матки» и т. д.): «Неужели эта профанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своими театрализованными представлениями... То она обрезание показывает, то свою камасутру предлагает... а деньги считать не забывает: и сыночки в деле, и диета продается. Коммерческий продукт в климаксе».

При этом Садальский противопоставил Малышевой ведущую советского варианта программы «Здоровье» Юлию Белянчикову, рассказывавшую людям о медицине доступным языком, без использования шок-контента.

Осенью 2019 года блогер раскритиковал ведущую за ее поддержку идеи повышения пенсионного возраста. Малышева заметила, что сейчас благодаря достижениям медицины люди живут на 30–40 лет дольше, и женщинам нет смысла выходить на пенсию в 55 лет, а затем не работать. Одним из выходов из ситуации телеврач назвала повышение пенсионного возраста до 67 лет.

Позднее в комментарии агентству «URA.RU» Малышева заявила, что свою точку зрения сформулировала задолго до правительственных инициатив на сей счет: «Этой записи более трех лет. А сейчас уже состоялась пенсионная реформа. Я не говорила, что именно женщинам важно работать. Просто сегодня продолжительность жизни увеличилась».

Садальский скидок Малышевой делать не стал, отозвавшись о ней крайне нелестно. «Ну, то, что она дура, это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир», — цитировал слова блогера «Царьград».

Вряд ли нынешняя ситуация как-то повлияет на позиции Малышевой. Ее эфиры и клиники останутся при ней, пенсионеры пойдут лечиться бесплатно, а Садальский еще не раз пройдется по телеврачу в своих публикациях. В этом вопросе все стабильно.