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Беларусь рассчитывает получить $60 млн компенсации за грязную нефть
Источник материала: Myfin
По его словам, белорусская сторона имеет по протоколу 563 тыс. тонн грязной
Ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель.
Как сообщалось, «Белнефтехим» 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Источник: Myfin.by
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Беларусь может получить от России более $61 млн компенсации за грязную нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.
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