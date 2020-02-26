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Беларусь рассчитывает получить $60 млн компенсации за грязную нефть

26.02.2020 12:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: naftan.by

По его словам, белорусская сторона имеет по протоколу 563 тыс. тонн грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. «Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель – по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн», – пояснил Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

Ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель.

Как сообщалось, «Белнефтехим» 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» из-за этого понесли убытки.

Источник: Myfin.by
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Беларусь может получить от России более $61 млн компенсации за грязную нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.
 
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