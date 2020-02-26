Беларусь рассчитывает получить $60 млн компенсации за грязную нефть

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По его словам, белорусская сторона имеет по протоколу 563 тыс. тонн грязной нефти , которую переработал Мозырский НПЗ. «Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель – по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн», – пояснил Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

Ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель.