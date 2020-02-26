47 человек были эвакуированы на пожаре в детском саду в Полоцком районе

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, пожар в детском саду в деревне Малое Ситно Полоцкого района произошел около 12 часов дня 25 февраля. Возгорание случилось в одном из кабинетов, расположенном на втором этаже.

По информации МЧС, до приезда спасателей работники детского сада самостоятельно ликвидировали возгорание и эвакуировали из здания 47 человек, среди которых было 30 детей. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Здание также осталось целым, лишь в кабинете оказались закопчены стены и потолок и огнем уничтожен радиомагнитофон.

В данный момент устанавливается причина пожара. Наиболее вероятная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.