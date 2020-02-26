В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020

26 февраля в белорусских Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020. Напомним, ранее соревнования были перенесены из эстонского Отепяя по причине неблагоприятных для проведения соревнований погодных условий и отсутствия снежной «подушки» на трассе.
Спортсмены поборются за 8 комплектов наград. В программу соревнований включены суперспринт, смешанные эстафеты, спринт и гонка преследования. В Раубичи приехали практически все сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Украины, Болгарии, Латвии, Эстонии. Также традиционно сильны сборные Германии, Франции, Норвегии, Швеции.
За медали в мужских гонках будут бороться представители Беларуси Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. В женских стартах примут участие Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева.
Напомним, на прошлогоднем подобном турнире, который также проходил в Раубичах, сборная Беларуси выиграла три медали. Ирина Кривко стала третьей в индивидуальной гонке и второй в гонке преследования, а Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов и Сергей Бочарников выиграли «бронзу» в смешанной эстафете.
Завершатся соревнования 1 марта.
Расписание гонок:
- 26 февраля (среда), 13.00 – мужской суперспринт, квалификация;
- 26 февраля (среда), 15.00 – женский суперспринт, квалификация;
- 26 февраля (среда), 17.30 – мужской суперспринт, финал;
- 26 февраля (среда), 18.00 – женский суперспринт, финал;
- 27 февраля (четверг), 14.00 – одиночная смешанная эстафета;
- 27 февраля (четверг), 17.00 – смешанная эстафета;
- 29 февраля (суббота), 12.30 – мужской спринт;
- 29 февраля (суббота), 15.30 – женский спринт;
- 1 марта (воскресенье), 12.30 – мужская гонка преследования;
- 1 марта (воскресенье), 14.30 – женская гонка преследования.