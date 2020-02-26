В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020

Источник материала: Аргументы и факты

26 февраля в белорусских Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020. Напомним, ранее соревнования были перенесены из эстонского Отепяя по причине неблагоприятных для проведения соревнований погодных условий и отсутствия снежной «подушки» на трассе.

Спортсмены поборются за 8 комплектов наград. В программу соревнований включены суперспринт, смешанные эстафеты, спринт и гонка преследования. В Раубичи приехали практически все сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Украины, Болгарии, Латвии, Эстонии. Также традиционно сильны сборные Германии, Франции, Норвегии, Швеции.

За медали в мужских гонках будут бороться представители Беларуси Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. В женских стартах примут участие Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева.

Напомним, на прошлогоднем подобном турнире, который также проходил в Раубичах, сборная Беларуси выиграла три медали. Ирина Кривко стала третьей в индивидуальной гонке и второй в гонке преследования, а Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов и Сергей Бочарников выиграли «бронзу» в смешанной эстафете.

Завершатся соревнования 1 марта.

Расписание гонок: