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В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020

26.02.2020 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020
IBU

26 февраля в белорусских Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020. Напомним, ранее соревнования были перенесены из эстонского Отепяя по причине неблагоприятных для проведения соревнований погодных условий и отсутствия снежной «подушки» на трассе.

В Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону-2020 Экстренный чемпионат. Раубичи снова примут первенство Европы по биатлону

Спортсмены поборются за 8 комплектов наград. В программу соревнований включены суперспринт, смешанные эстафеты, спринт и гонка преследования. В Раубичи приехали практически все сильнейшие спортсмены из Беларуси, России, Украины, Болгарии, Латвии, Эстонии. Также традиционно сильны сборные Германии, Франции, Норвегии, Швеции.

За медали в мужских гонках будут бороться представители Беларуси Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. В женских стартах примут участие Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева.

Напомним, на прошлогоднем подобном турнире, который также проходил в Раубичах, сборная Беларуси выиграла три медали. Ирина Кривко стала третьей в индивидуальной гонке и второй в гонке преследования, а Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов и Сергей Бочарников выиграли «бронзу» в смешанной эстафете.

Завершатся соревнования 1 марта.

Расписание гонок:

  • 26 февраля (среда), 13.00 – мужской суперспринт, квалификация;
  • 26 февраля (среда), 15.00 – женский суперспринт, квалификация;
  • 26 февраля (среда), 17.30 – мужской суперспринт, финал;
  • 26 февраля (среда), 18.00 – женский суперспринт, финал;
  • 27 февраля (четверг), 14.00 – одиночная смешанная эстафета;
  • 27 февраля (четверг), 17.00 – смешанная эстафета;
  • 29 февраля (суббота), 12.30 – мужской спринт;
  • 29 февраля (суббота), 15.30 – женский спринт;
  • 1 марта (воскресенье), 12.30 – мужская гонка преследования;
  • 1 марта (воскресенье), 14.30 – женская гонка преследования.

 
 
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Соревнования в белорусском спорткомплексе продлятся с 26 февраля по 1 марта.
 
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