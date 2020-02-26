В Кореличском районе по 1 марта проходит ряд мероприятий в рамках Единого дня безопасности

Источник материала: Полымя





В рамках проведения Единого дня безопасности на территории Кореличского района с 20 февраля по 1 марта текущего года работниками РОЧС, РОВД, образования, здравоохранение и другими субъектами профилактики будет проводиться пожарно-профилактические работа и обучение населения основам безопасности жизнедеятельности.

На этот период запланированы отработка планов эвакуации в учреждениях образования и организациях, встречи с трудовыми коллективами, совместные рейды, профилактические акции, конкурсы, концерты, а также День открытых дверей на базе Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.