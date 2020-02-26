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В Кореличском районе по 1 марта проходит ряд мероприятий в рамках Единого дня безопасности

26.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличском районе по 1 марта проходит ряд мероприятий в рамках Единого дня безопасности

В рамках проведения Единого дня безопасности на территории Кореличского района с 20 февраля по 1 марта текущего года работниками РОЧС, РОВД, образования, здравоохранение и другими субъектами профилактики будет проводиться пожарно-профилактические работа и обучение населения основам безопасности жизнедеятельности.

На этот период запланированы отработка планов эвакуации в учреждениях образования и организациях, встречи с трудовыми коллективами, совместные рейды, профилактические акции, конкурсы, концерты, а также День открытых дверей на базе Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

 
 
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В рамках проведения Единого дня безопасности на территории Кореличского района с 20 февраля по 1 марта текущего года работниками РОЧС,
 
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