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Курсы валют и криптовалют на сегодня

26.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль ускоренными темпами девальвируется к доллару и евро. Доллар дорожает уже седьмой раз подряд, а евро — четвёртый. Биткойн -372.98

Курс доллара вырос ещё на 0,0113 BYN до 2,2381 BYN/USD. Напомним, что последние три раза доллар обновлял исторический максимум. Очень похоже, что сегодня будет четвёртый раз подряд.

С начала февраля американец подорожал уже на 10(!) копеек (0,1001 BYN).

Курс евро подскочил на 0,0214 BYN до 2,4390 BYN/EUR и оказался выше годового максимума. С начала недели европейская валюта подорожала уже на 5 копеек (0,0505 BYN).

Курс российского рубля упал на 0,0083 BYN до 3,4158 BYN/100 RUB до минимума за 22 дня.

Bitcoin − 9156.67$ (-372.98);

Bitcоin Cash/ВСС – 331.63$ (-35);

Litecoin − 68.12$ (-5.82);

Еthеreum − 238.43$ (-19.49);

ZCаsh − 54.58$ (-4.02);

DigitalCash − 89.2$ (-9.12);

Monero − 73.65$ (-4.06).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль ускоренными темпами девальвируется к доллару и евро. Доллар дорожает уже седьмой раз подряд, а евро — четвёртый. Биткойн -372.98 ...
 
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