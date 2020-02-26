Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль ускоренными темпами девальвируется к доллару и евро. Доллар дорожает уже седьмой раз подряд, а евро — четвёртый. Биткойн -372.98

Курс доллара вырос ещё на 0,0113 BYN до 2,2381 BYN/USD. Напомним, что последние три раза доллар обновлял исторический максимум. Очень похоже, что сегодня будет четвёртый раз подряд.

С начала февраля американец подорожал уже на 10(!) копеек (0,1001 BYN).

Курс евро подскочил на 0,0214 BYN до 2,4390 BYN/EUR и оказался выше годового максимума. С начала недели европейская валюта подорожала уже на 5 копеек (0,0505 BYN).

Курс российского рубля упал на 0,0083 BYN до 3,4158 BYN/100 RUB до минимума за 22 дня.

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