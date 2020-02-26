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Единый день информирования

26.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Единый день информирования в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ – Школа Активного Гражданина» пройдет 27 февраля 2020 года.

Тема единого дня информирования – «Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета» (День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь).

С методическими рекомендациями и информационными материалами по проведению единого дня информирования для учащихся учреждений образования, подготовленными Национальным институтом образования, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

 
 
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Единый день информирования в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ – Школа Активного Гражданина» пройдет 27 февраля 2020 года. ...
 
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