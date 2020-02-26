Источник материала: Новости Дзержинска

Единый день информирования в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ – Школа Активного Гражданина» пройдет 27 февраля 2020 года.

Тема единого дня информирования – «Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета» (День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь).