Ключ к достижению поставленных целей - во взаимодействии

Источник материала: Ивьевский край

На минувшей неделе под руководством председателя Ивьевского районного Совета депутатов Александра Александровича Хвасько прошла 17 сессия местной законодательной власти.

В сессии принял участие член Президиума Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Михайлович Сивец.













Повесткой дня стало рассмотрение вопроса "Об итогах социально-экономического развития Ивьевского района и задачах на 2020 год".

С информацией по данному вопросу выступила заместитель председателя районного исполнительного комитета Инна Васильевна Тарасова.

О проделанной работе на местах в анализируемом периоде и планах на ближайшее будущее рассказали депутаты Ольга Эдвардовна Чесновская, Янина Владимировна Бузар, Антон Иосифович Предко.

В ходе обсуждения задач наступившего года была отмечена важность выполнения доведенных прогнозов социально-экономического развития региона в связи с тем, что 2020 год является завершающим пятилетку.

Сергей Михайлович Сивец в своем выступлении в частности подчеркнул важность реализации поставленных задач в текущем периоде в связи с тем, что 2020 год подведет итоги эффективности работы за целую пятилетку.

По мнению сенатора, ключ к достижению целей в экономике, социальной сфере, в повышении уровня и качества жизни людей - в тесном взаимодействии исполнительной и законодательной власти, в активном участии и инициативе общественности. Поэтому так важны и проводимые депутатами встречи с избирателями, благодаря которым можно узнать о локальных проблемах и отреагировать на них, понять необходимость

Т. Болотова.

С. Зенкевич ( фото).