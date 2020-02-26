Скрывал изнасилование: СК завершил расследование убийства 19-летней девушки

Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным следствия, в период с 9 по 11 августа 21-летний минчанин в одной из столичных квартир нанес множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой. От полученных травм она скончалась на месте.





Как было установлено, девушку с обвиняемым познакомил их общий друг. Потерпевшая приехала в столицу на учебу, и, чтобы не снимать квартиру, жила у молодого человека.





В ходе расследования он давал противоречивые показания, убеждал следователей, что лишил жизни девушку из-за долгов. Тем не менее следователи пришли к выводу, что мотивом убийства стало желание молодого человека скрыть изнасилование.









Эксперты установили, что обвиняемый в момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения. Психическими расстройствами он не страдал, мог сознавать свои действия и руководить ими.





Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.166 (изнасилование), и п.6,8 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса РБ. Он находится под стражей.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



