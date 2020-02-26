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#честныйразговор Спасибо за покупку, уходите еще! :(

26.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Очередная сто пятая встреча со “злыднем” на кассе напомнила мне о том, как важно сохранять и постоянно генерировать внутри харизму, когда работаешь с людьми.

#честныйразговор Спасибо за покупку, уходите еще! :(
Очень интересно наблюдать за продавцом со стороны, особенно, когда он и понятия не имеет, что я вернусь с обеденного перерыва и захочу об этом написать. На самом деле, я уже давным-давно размышляю на эту тему. А точнее, о том, что изо дня в день большинство из нас возвращается не в магазин, а к конкретному человеку в нем. И устраивайте свои "черные" пятницы, четверги и субботы хоть без конца, если иное лицо вашего предприятия носит маску неприязни к своей работе и пренебрежения к покупателю, хорошей репутации магазину не сыскать.
Да, работа бывает тяжелой, бывает нелюбимой, невыносимой. Но все же, как говорится, назвался груздем - полезай в кузов. Возможно, кто-то со мной здесь и не согласится, но если копнуть глубже, то очевидно, что никакая работа в мире не заставит тебя ненавидеть других людей, если ты в принципе на это не способен. И если ты не умеешь не то что улучшать, а хотя бы не портить окружающим настроение, нужно сто раз подумать, прежде чем выбирать конкретную профессию или устраиваться на работу, с которой убежишь спустя пару недель или месяцев.
Глобально это касается любой публичной профессии. Например, я считаю себя человеком с нестабильным настроением. Поэтому мне крайне важно знать, что в случае внутреннего "взрыва" я смогу “зашиться” в какой-нибудь дальний угол, чтобы мое "добро" не отрикошетило в коллег или посторонних.
А вот еще одно из моих интересных наблюдений: резкая смена “злыдня” на лучшего в мире сотрудника при встрече с влиятельными, хотя бы на первый взгляд, людьми. Здесь вам и улыбка отыщется и наилучшие пожелания для клиента.
Кстати, как раз вспомнила подобный случай, когда в одном из наших частных магазинов-”старичков” меня настойчиво игнорировали, обслуживая "козырных дядек" вне очереди. Случалось подобное не один раз. Поэтому данную торговую точку я не посещаю. А ведь когда-то этот магазин действительно был для меня одним из лучших.
Иногда складывается такое ощущение, что твоя улыбка и открытость провоцирует в некоторых сотрудниках общественных заведений раздражительный тон несусветного одолжения и дает им над тобой некую власть. Не чувствовали себя подобным образом? Я, например, в такиз случаях ощущаю себя в какой-то ловушке, ведь практически никогда не ожидаю от людей хамства.
В конце концов, "крутой" у вас клиент, обычный трудяга, богатый, бедный, горделивый, скромный - все люди равны. Знаете, я и сама на самом деле не сразу пришла к осознанию этой важной истины. Жаль, что многие никогда так и не смогут этого понять. Или поймут слишком поздно...
Безусловно, существует и обратная сторона - сварливые и нетерпеливые клиенты, которые неуважительно относятся к тому же кассиру или продавцу.

#честныйразговор Спасибо за покупку, уходите еще! :(

#честныйразговор Спасибо за покупку, уходите еще! :(

Чаще всего становлюсь свидетельницей подобных ситуаций на почте, когда весь гнев мира сваливается на голову и без того уставшему работнику. Начинается все недовольством от плохой работы компьютерной системы обслуживания и раздражительностью из-за плохой погоды, а заканчивается нелитературными выражениями. Больше всего возмущают обвинительные реплики о медлительности кассира и вообще переход на личности. Здесь я категорически не согласна с формулировкой "клиент всегда прав". Не понимаю, почему эта гипотеза вообще появилась. Также многие ошибочно считают, что больше всего ругаться в общественных местах любят бабушки и дедушки. Однако самое удивительное, что в 95% случаев ноют (по другому не могу выразиться) и хамят именно мужчины, чаще средних лет.
Будьте, пожалуйста, терпимее и терпеливее. И лучший способ этому научиться - успокоиться и на минуту представить себя на чужом месте.

P.S. Пользуясь возможностью, большой привет передаю моим любимым продавцам и большим профессионалам в сфере обслуживания: Ирине Ашурок, Ларисе Шестимировой, Марине Войтехович, Татьяне Бурак и Ирине Щикно.
Я уверена, что вас, приветливые и искренние работники торговли нашего города и района, гораздо больше! Жаль, не знаю всех по именам. Поверьте, мы всегда будем возвращаться к вам с огромным удовольствием даже за одной вашей улыбкой и теплом. Вы делаете большое дело и дарите хорошее настроение! Сердечное спасибо за труд!

 

ПРОСТО ПОСМЕЯТЬСЯ :)

#честныйразговор Спасибо за покупку, уходите еще! :(

Р.РЭЙ. Фото носят иллюстрационный характер.

 
 
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Очередная сто пятая встреча со “злыднем” на кассе напомнила мне о том, как важно сохранять и постоянно генерировать внутри харизму, когда...
 
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