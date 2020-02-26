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Абитуриенты, МЧС приглашает!

26.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дорогие друзья! Сегодня многие из вас делают, пожалуй, самый ответственный выбор в жизни - выбор будущей профессии. Он определит не только вашу карьеру на многие годы вперед, но и жизнь, и поэтому нельзя подходить к нему, руководствуясь сиюминутными соображениями. В разное время одни профессии являются престижными, другие - нет. Но вы выбираете не моду, а свою судьбу. Поэтому при выборе профессии думайте не только о друзьях, поступающих на тот или иной факультет, или модных тенденциях на учреждения высшего образования и специальности, а, прежде всего, о своем будущем, которое зависит только от вас.

Спасение человека - благородный, ответственный и сложный путь тех, кто по зову сердца избрал профессию спасателя. Эти смелые, мужественные и решительные люди с честью исполняют свой долг перед народом, претворяя в жизнь девиз "Профессионализм. Отвага. Честь", они в трудный час всегда на страже жизни и здоровья граждан, предотвращают и ликвидируют чрезвычайные ситуации и их последствия, оказывают помощь тем, с кем случилось несчастье.
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси - это учреждение образования, у которого за плечами весомый опыт подготовки высококвалифицированных специалистов. Сегодня качество предоставляемых образовательных услуг подтверждено отечественными и зарубежными сертификатами соответствия. Достижения вуза высоко оценили наши зарубежные коллеги - университет является членом Европейской ассоциации колледжей пожарных служб.
Учреждение образования располагает современной учебно-лабораторной базой, специализированными аудиториями и лабораториями, учебно-тренировочным манежем, спортивными залами и информационно-библиотечным центром. Обеспеченность обучающихся персональными компьютерами составляет 100 %. В университете имеются благоустроенное общежитие, столовая, зал торжественных собраний, музей истории учреждения образования, медицинская часть и т. д. Созданы все условия для организации и обеспечения полноценного развития обучающихся.
Если именно вы решите связать свою судьбу с профессией спасателя и реализовать свой будущий потенциал - тогда добро пожаловать в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси!

Ивьевский РОЧС.

 
 
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Дорогие друзья! Сегодня многие из вас делают, пожалуй, самый ответственный выбор в жизни - выбор будущей профессии. Он определит не только вашу...
 
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