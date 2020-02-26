|
ВОЗ: никто во всём мире не пьёт крепкого алкоголя так много, как беларусы
Источник материала: KYKY>
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) показала глобальный доклад о пьянстве. Судя по документу, беларусы
Как пишет «Солидарность», судя по информации, о которой часто говорят в прессе, Беларусь должна входить в пятерку самых пьющих стран мира с показателем потребления более 14 литров в год на душу населения (и это как минимум).
Кстати, в отчетах ВОЗ по потреблению спиртного Беларусь уже ставила рекорды: так, в 2010 году она возглавила список самых пьющих стран с показателем 17,5 литра алкоголя в год на душу населения. Однако в 2016 году мы уступили первое место литовцам, оказавшись на втором. В исследовании ВОЗ за 2018 год Беларусь упала со второго места на 27-е: лидерство тогда досталось Молдове.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) показала глобальный доклад о пьянстве. Судя по документу, беларусы пьют по шесть литров крепкого алкоголя в год из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)