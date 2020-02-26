ВОЗ: никто во всём мире не пьёт крепкого алкоголя так много, как беларусы

Источник материала: KYKY

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) показала глобальный доклад о пьянстве. Судя по документу, беларусы пьют по шесть литров крепкого алкоголя в год из расчета на каждого жителя. Эти данные «КоммерсантЪ» оформил в виде графиков: в них Беларусь попадает лишь раз, но зато обгоняет не только Европу, но и весь мир:









Как пишет «Солидарность», судя по информации, о которой часто говорят в прессе, Беларусь должна входить в пятерку самых пьющих стран мира с показателем потребления более 14 литров в год на душу населения (и это как минимум).

Кстати, в отчетах ВОЗ по потреблению спиртного Беларусь уже ставила рекорды: так, в 2010 году она возглавила список самых пьющих стран с показателем 17,5 литра алкоголя в год на душу населения. Однако в 2016 году мы уступили первое место литовцам, оказавшись на втором. В исследовании ВОЗ за 2018 год Беларусь упала со второго места на 27-е: лидерство тогда досталось Молдове.