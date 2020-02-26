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Сколько белорусских пенсионеров живет в ЕС, США и Израиле, а пенсии получают на родине
Источник материала: Tut.by
В Беларуси растет число тех, кто получают пенсии на родине, но проживает за границей. На 1 января насчитывалось 8036 таких пенсионеров. Это следует из данных ФСЗН. На начало ноября прошлого года их было 7788 человек. Выплаты перечисляют в 10 стран.
Пенсии перечисляют во Вьетнам, Германию, Израиль, Испанию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, США, Украину.
Пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств происходит по законодательству страны, на территории которой они проживают.
Напомним, с 1 октября 2019 года
Чехия входит в числе стран, которые
При этом на начало этого года пенсии в Беларуси получали 28 146 иностранцев (на начало ноября 2019-го — 27 787 человек). Это пенсионеры из Азербайджана, Латвии, России, Украины, Литвы и Польши, которые проживают в нашей стране.
Сколько денег власти хотят направить на выплаты пенсий тем, кто выехал за границу
На 2019 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам
За весь 2017 год эта сумма
В ФСЗН ранее
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В Беларуси растет число тех, кто получают пенсии на родине, но проживает за границей. На 1 января насчитывалось 8036 таких пенсионеров.
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