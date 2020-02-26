На прием граждан к Александру Карпицкому выстроилась очередь

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В понедельник, 17 февраля, в райисполкоме был оживленный день. Прямую телефонную линию и прием граждан проводил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий. Свой шанс задать вопросы сенатору и обсудить наболевшее использовало немало каменчан. Под дверью кабинета едва ли не выстраивалась очередь.

Прием Александра Сергеевича был похож не на официальную встречу, а скорее – на встречу со старым другом, с которым говоришь о насущных проблемах, не подбирая слов перед высокопоставленным человеком. А как иначе? Каменчане относятся к сенатору как к своему человеку, земляку. Ведь когда-то он жил здесь, учился в школе, а после Витебского медицинского института работал врачом-хирургом в районной больнице, был хорошим соседом и другом. И до сих пор люди вспоминают его добрым словом.

Что же беспокоит наших граждан? Вопросы, с которыми обращались граждане, касались абсолютно разных сфер. Это – и отсутствие пункта переливания крови в ЦРБ, и огороды бабушек, которые жилищно-коммунальное хозяйство планирует «ликвидировать», и опасные выбросы «Рионы», и состояние дорог в городе, и вопросы дорожной безопасности школьников в утреннее время.

После приема сенатор проехал по Каменцу, чтобы воочию увидеть те проблемные участки, на которые указали жители.

О результатах рассмотрения вопросов и возможных путях их решения читатели узнают в следующем месяце.

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В этот же день Александр Карпицкий побывал в Шишово у Лидии Константиновны – матери Василия Игнатюка, погибшего в Афганистане при исполнении интернационального долга. Сенатор и председатели районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая и райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова, начальник отдела закупок Брестской областной больницы Наталия Стаховец приехали не с пустыми руками.

Лидия Константиновна радушно встречала гостей. Узнав, что Александр Сергеевич – доктор, немного посетовала на здоровье. На что сенатор отметил, что в свои «за 80» она выглядит на 20 лет моложе. Но, если что-то беспокоит бабушку, пригласил на обследование в областную больницу.

В завершение своего пребывания на каменецкой земле Александр Карпицкий побывал на кладбище в Шишово, где возложил венок к могиле Василия Игнатюка.

Анастасия ЯНКИНА.

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