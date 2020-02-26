История 39-летнего брестчанина, поборовшего наркозависимость

Источник материала: Виртуальный Брест

Каково жить с наркотической зависимостью и сколько усилий нужно приложить, чтобы ее побороть, не понаслышке знает 39-летний Василий (имя изменено), который больше двух лет посещает городское сообщество «Анонимные наркоманы».





Он согласился рассказать нам, как наркотики загнали его в тупик, и благодаря чему удалось оттуда выбраться.

Первая доза — в 13 лет

Василий рос в многодетной семье без отца. Мама тянула на себе троих детей, много работала и редко бывала дома. Мальчика никто не контролировал, его воспитывала улица. В тринадцать лет он впервые попробовал марихуану. Проблем достать её не было. «Мне казалось, что это круто и модно, — говорит Василий. — Ничего другого я даже слышать не хотел, потому что считал себя взрослым, умным и смелым».

Эгоизм, поиск новых доз и стремление в очередной раз ощутить кайф — то, что двигало подростком. И остановиться было невозможно. Из-за такого образа жизни он неоднократно отбывал срок в местах лишения свободы. Здесь в девятнадцатилетнем возрасте юноша впервые попробовал наркотики «посерьёзнее». «Были моменты, когда я на время бросал, — продолжил он, — старался загрузить себя работой, устроить личную жизнь. Но в определённый момент мне становилось скучно и неинтересно, и я снова возвращался к употреблению».

Страшно в «чистоте»

Зависимость усугублялась, круг интересов нашего собеседника сузился. Он ограничился лишь самим наркотиком и всем, что с ним было связано. «После очередной дозы я становился совсем другим человеком, — рассказывает мужчина. — Мне было море по колено: притуплялись чувства, исчезали стеснение и угрызения совести».

Василию тяжело было находиться в обществе. Дошло до того, что даже в «чистоте» он боялся показываться людям на глаза. Сейчас он понимает, что это болезнь, и она брала вверх над ним. Противостоять не получалось. Наш собеседник больше года ходил на заместительную метадоновую терапию, но и это не дало ожидаемого результата. «Настал момент, когда я не мог жить с наркотиками и без них. Это был край, тупик, дно… Можно называть по-разному. Я не знал, как с этим справиться, и понимал, что сам себе точно не помогу».

Шанс есть у всех

Герой нашего рассказа не раз видел объявления сообщества выздоравливающих зависимых «Анонимные наркоманы», но долго не решался туда позвонить. Однажды, набрав номер инфолинии, он был приятно удивлён. С ним душевно поговорили и пригасили на собрание. «В глубине души мне всегда хотелось жить, — говорит Василий, — но одного желания было мало. Когда пришёл туда в первый раз, хотелось убежать, было как-то стыдно и неловко. Все выглядели аккуратными и ухоженными. Я, наверное, на их фоне казался страшным. Часть моего разума цеплялась за рассказы на первый взгляд успешных людей. Я понимал, что выдумать то, про что они говорят, просто невозможно. С каждой встречей желание жить и меняться становилось сильнее».

Здесь Василий получил то, чего ему не хватало, — чувство родственной заботы, и это делало его сильнее и увереннее. Со временем удалось другими глазами взглянуть на мир. Появились новые друзья и интересы, удалось приостановить болезнь. «В программе сообщества нет места для теории — всё основывается на личном опыте, — говорит мужчина. — Поэтому и я готов рассказывать о своём горьком опыте тем, кто употребляет наркотики. Я выбрал жизнь и считаю, что ни один наркоман не должен умереть, пока не узнает, что у него есть шанс выздороветь».

Новый отсчёт

Сейчас Василий живёт другой жизнью. Он ходит на работу, а в свободное время присматривает за племянником. Ему удалось окрепнуть как в моральном, так и в физическом плане: он уделяет внимание здоровью, немного поправился. «Чтобы избавиться от чувства вины, я всячески стараюсь возместить то, что было утрачено, — говорит он. — Рад, что доверие знакомых и близких ко мне вернулось, это даёт силы становиться лучше».

Сегодня у Василия одна-единственная мечта — жить. Когда наш разговор подходил к концу, он произнёс: «Я нашёл себя и пытаюсь не потерять».

Справка «БВ».

«Анонимные наркоманы» — некоммерческое сообщество мужчин и женщин, для которых наркотики стали серьёзной проблемой. Чтобы стать его членом, достаточно одного желания. Здесь нет никаких обязательств — взносов, гарантий, обещаний. Находится сообщество на проспекте Машерова, 80. Инфолиния: +375 29 238 32 38.