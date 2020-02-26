Оплата проезда через QR-код появится в Бресте и Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

25 февраля Витебск стал третьим городом страны, где приобрести билет на общественный транспорт можно с помощью QR-кода. Ранее данная технология была внедрена в Борисове и в Гомеле. В самой ближайшей перспективе купить электронные билеты можно будет в Могилеве, Гродно и Бресте, а также в Пинске и Молодечно, сообщает пресс-служба Белинвестбанка.





Как это работает? Пассажир наводит сканер в приложении «Оплати» на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

- Пассажиру не придется пробираться сквозь весь салон - камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров. Воспользоваться этой системой сможет любой житель Беларуси не зависимо от того, клиентом какого банка он является, – отметила исполнительный директор ОАО «Белинвестбанк» Татьяна Казаченок.

Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.