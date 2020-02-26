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В Бресте в марте 2020 года состоится II Международный фестиваль творчества Millennium
26.02.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Интерактивные и творческие зоны,
Как рассказал автор и координатор фестиваля Александр Лавринович, подать Заявки на участие можно до 28 февраля, несмотря на то, что уже подтвердили свой приезд участники и члены жюри из многих городов Беларуси, России, Молдовы, Украины, Литвы, Узбекистана. Конкурсанты смогут продемонстрировать своё творчество балерине из Литвы, педагогам по вокалу из Кишинёва и Калининграда, профессиональным музыкантам, режиссёрам и руководителям театров из Минска, Могилёва, Гомеля. Кстати, в жюри всего 2 представителя из Бреста: по одному в инструментальном и театральном жанрах. Среди судейской коллегии также есть и популярный белорусский исполнитель».
Но кто именно, организаторы пока держат в секрете. Интрига вокруг фестиваля нарастает, ведь среди участников заявлена и студия имени Надежды Бабкиной. Да, той самой Бабкиной!!!
Интересно, приедет ли Народная артистка РФ в Брест? Может быть именно поэтому одним из партнёров фестиваля стал отель Hilton?!
Стать участником фестиваля ещё можно, Заявки заполняйте на сайте
В общем, Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium становится своеобразным брендом и обещает напоминать, что Брест фестивальный – ежегодно.
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