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В Бресте в марте 2020 года состоится II Международный фестиваль творчества Millennium

26.02.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Интерактивные и творческие зоны, выставка автомобилей, всевозможные развлечения для взрослых и детей – это все хорошо! Но кто же будет оценивать юные таланты, которые представят своё творчество в вокальном, хореографическом, театральном, инструментальном и изобразительном жанрах? Да, именно в этих номинациях оргкомитет ждёт ваши Заявки до 28 февраля.

В Бресте в марте 2020 года состоится II Международный фестиваль творчества Millennium

Как рассказал автор и координатор фестиваля Александр Лавринович, подать Заявки на участие можно до 28 февраля, несмотря на то, что уже подтвердили свой приезд участники и члены жюри из многих городов Беларуси, России, Молдовы, Украины, Литвы, Узбекистана. Конкурсанты смогут продемонстрировать своё творчество балерине из Литвы, педагогам по вокалу из Кишинёва и Калининграда, профессиональным музыкантам, режиссёрам и руководителям театров из Минска, Могилёва, Гомеля. Кстати, в жюри всего 2 представителя из Бреста: по одному в инструментальном и театральном жанрах. Среди судейской коллегии также есть и популярный белорусский исполнитель».

Но кто именно, организаторы пока держат в секрете. Интрига вокруг фестиваля нарастает, ведь среди участников заявлена и студия имени Надежды Бабкиной. Да, той самой Бабкиной!!!

Интересно, приедет ли Народная артистка РФ в Брест? Может быть именно поэтому одним из партнёров фестиваля стал отель Hilton?!

Стать участником фестиваля ещё можно, Заявки заполняйте на сайте www.festivali.by.

В общем, Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium становится своеобразным брендом и обещает напоминать, что Брест фестивальный – ежегодно.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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