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11-я школа Слуцка снова признана лучшей в области
26.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Средняя школа №11 города Слуцка второй год подряд признаётся лучшим в области учреждением общего среднего образования в городской местности. Об этом
Итоговая коллегия главного управления по образованию Миноблисполкма состоялась 25 февраля в Борисове. В торжественной обстановке ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка» во второй раз было удостоено 1-го места в областном конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии образования» по итогам 2019 года в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской местности».
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Средняя школа №11 города Слуцка второй год подряд признаётся лучшим в области учреждением общего среднего образования в городской местности. Об этом сообщается на...
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