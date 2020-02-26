11-я школа Слуцка снова признана лучшей в области

Источник материала: Слуцк Город





Средняя школа №11 города Слуцка второй год подряд признаётся лучшим в области учреждением общего среднего образования в городской местности. Об этом сообщается на сайте школы.

Итоговая коллегия главного управления по образованию Миноблисполкма состоялась 25 февраля в Борисове. В торжественной обстановке ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка» во второй раз было удостоено 1-го места в областном конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии образования» по итогам 2019 года в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской местности».



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