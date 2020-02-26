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Фильмы о родительстве, которые помогут поверить: вы - не хуже всех

26.02.2020 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильмы о беременности вы уже посмотрели, а значит, пришла пора переходить к теме родительства, если вы понимаете, о чем мы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о пятерке не самого банального кино, которое показывает быт мам и пап. Если нужно вдохновение для решения своих проблем — налетайте.

1. «Голодные сердца» (2014)

В начале фильма ничто не предвещает беды: молодая пара из Нью-Йорка состоит вроде бы в гармоничных и прекрасных отношениях. С рождением сына все портится. Если отец остается в более-менее здравом рассудке, то забота о малыше у матери приобретает маниакальный оттенок. Женщина начинает переносить фанатизм по веганству и чистоте на уход за сыном, что, конечно, пугает и отторгает отца от своей же семьи. Как разрешится ситуация, увидите уже сами. Но предупреждаем: это кино не подойдет тем, кто не любит напряжение и неприятные ощущения при просмотре.

Здесь вы увидите Адама Драйвера задолго до его актерских триумфов в сериале «Девочки», фильмах «Патерсон», «Звездные войны: Последние джедаи» и «Брачная история», на актерские номинации которой некоторые критики даже ставили на «Оскаре-2020». Впрочем, «Голодные сердца» не менее достойная работа: изучите, не пожалеете.

2. «Мачеха» (1998)

Классика: родители в разводе, у отца появляется новая любовь и теперь дети вынуждены привыкать к чужой женщине. Но хотят ли они это делать? В фильме «Мачеха» — не очень. Это изрядно выбивает родителей из колеи, и, казалось бы, так могло быть вечно, пока жизнь не заставляет взрослых людей забыть свои обиды и предубеждения и попробовать поступать иначе. Не будем спойлерить, иначе будет не так интересно.

В ролях — прекрасные Джулия Робертс (мачеха) и Сьюзен Сарандон (мать). Персонажи прописаны весьма детально — от этого понимаешь их и переживаешь за всех сразу (и это даже немного бесит). Фильм из той категории, когда вроде бы все хорошо, но капелька грусти таки останется. В общем, добротное кино для просмотра, в случае если не хочется неприятных сюрпризов.

3. «Где-то» (2010)

Фильм интересен тем, что его режиссер — София Кополла, а в главной роли — Эль Фаннинг, которая в 2010-м еще не стала особенно известной. Неудивительно: ей было 12 лет. Сейчас уже очевидно, что Фаннинг — заметная молодая актриса, за которой хочется следить. А значит, можно посмотреть ее первые фильмы, пока не предвидится ничего нового.

В центре сюжета «Где-то» — Джонни Марко. Дни мужчины крутятся вокруг красивых девушек, тусовок, тачек — в общем, перед нами классический прожигатель жизни. Представьте, что он подумал, когда ему пришлось уживаться со своей 11-летней дочерью. В фильме вы увидите ту самую историю, когда родитель меняется под влиянием магии своего ребенка. И это чудесно.

4. «Комната» (2015)

Сценарий строится вокруг Джой и Джека — матери и сына, которые живут в одной комнате. Девушку похитили, когда она еще была подростком, и вот уже пять лет она сидит взаперти. Джеку тоже пять — и ничего другого, кроме «мира» комнаты, он в жизни не видел. Тем не менее мать не отчаивается и пытается придумать способы, как выбраться и ответить на неудобные вопросы сына, чтобы ответы звучали не безнадежно.

Бри Ларсон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в 2016-м, и, нам кажется, вполне заслуженно. Рекомендуем к просмотру, если ваши моральные силы на исходе и нужно вдохновение.

5. «Жизнь прекрасна» (1997)

Самый душераздирающий фильм в подборке: если вы не заплачете, советуем проверить, живы ли вы вообще. Сюжет рассказывает о мужчине, который благодаря своему воображению и желанию защитить сына спасает его от смерти. Происходит это необычным способом: отец представляет для ребенка войну как просто игру. И мальчик в это охотно верит. Еще бы: папа пообещал настоящий танк тому, кто сможет не попасться на глаза надзирателям. Зная предысторию любви отца к матери и то, насколько война на самом деле ужасна, невозможно не проникнуться самоотдачей, которую демонстрирует главный герой в надежде уберечь сына.

И просто для протокола. Три «Оскара» в 1999 году, оценка 8.6 на IMDb и столько же на «Кинопоиске», по версии пользователей этого же портала «Жизнь прекрасна» на 11-м месте в топ-250. Вы поняли: если еще не видели этот фильм, нужно исправляться.

6. «Жизнь, как она есть» (2010)

Очередной в Голливуде не самый высокохудожественный фильм с участием Кетрин Хейгл. Но ведь мы и не обещали список величайших образцов искусства. В «Жизни, как она есть» показана не очень реалистичная ситуация: крестные ребенка вынуждены стать его опекунами, потому что родители погибли. Зато несколько искусственный поворот сюжета ставит героев в положение, которое идеально показывает, на какие компромиссы должны пойти люди в паре, чтобы воспитать ребенка и не сойти с ума. Ну или сойти, но совсем немножко.

В героях себя узнает каждый молодой родитель. Ситуации на экране просты до безобразия: вот вы не можете договориться, кто в какое время сидит с ребенком, а вот вы уже ненавидите своего партнера вообще за все. Но эти моменты вызывают столько отклика, что на душе как-то полегче становится. В общем, если вам нужно просто отдохнуть, отвлечься от быта и убедиться, что вы не самые худшие родители на свете, включайте этот фильм.

7. «Чумовая пятница» (2003)

Достали кассету с этим фильмом с самой дальней и пыльной полки. Не смотрите на то, что «Чумовой пятнице» уже почти 20 лет: в плане темы родителей и детей он остается одним из самых веселых. Сюжет для комедии нулевых довольно банальный: ссорившиеся мать и дочь волею судьбы меняются телами. Теперь взрослая женщина оказывается в теле своей 15-летней дочери, а она в свою очередь просыпается своей матерью. Вместо того чтобы решать эту проблему немедленно, героини делают вид, что ничего не было: мать в новом теле отправляется в школу, а дочь занимается делами матери.

Естественно, они выясняют много нового о жизни друг друга и выглядит это все не скучно и назидательно, а весьма уморительно и познавательно. В общем, прекрасный вариант вечернего кино для родителей подростка, даже если вы уже смотрели «пятницу» когда-то давно: вот вам готовая таблетка от непонимания. В конце концов этот фильм — отличная возможность вспомнить, какой была Линдси Лохан в свои 17.

8. «Нелюбовь» (2017)

Последний фильм в списке — российский и, пожалуй, больше всего приближенный к реалиям белорусских семей. В нашей стране тоже, как и в фильме, распадаются семьи (больше половины), и атмосфера в этот период царит похожая. Звягинцев с пугающей жестокостью тычет зрителя во все плохое, с чем приходится столкнуться ребенку при разводе его родителей: отреченность, грубость, невнимание — одним словом, нелюбовь. И если иногда кажется, что режиссер преувеличивает, то подумайте, что с детской стороны все выглядит именно так. Страшно? Еще бы. И уж точно не захочется поступать так же со своим ребенком.

Даже не будем ничего писать о сюжете: здесь он, на наш взгляд, второстепенен. Главное — это та атмосфера, в которую вы погрузитесь, те эмоции, которые вы почувствуете. Особенно удались женские роли: Марьяна Спивак в образе Жени и ее экранная мать Наталья Потапова настолько естественны в своей экспрессии, что им веришь. А еще напомним, что «Нелюбовь» была номинирована на «Оскар» в 2018-м в категории «Лучший иностранный фильм». Награду, правда, Звягинцев не получил.

А какие фильмы о родительстве вдохновили вас? Поделитесь в комментариях!

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AFISHA.TUT.BY выбрала пять проверенных фильмов на тему родительства. Готовы окунуться в этот сложный период вместе с героями кино?
 
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