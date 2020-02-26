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Некоторые лекарства перестанут поступать в продажу с 1 марта в Беларуси

26.02.2020 14:19 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Некоторые лекарства перестанут поступать в продажу с 1 марта в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер

Согласно сообщению БЕЛТА, полученному в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси с 1 марта запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства.

С 1 марта 2020 года устанавливается запрет на продажу лекарств, на которые не зарегистрированы предельные отпускные цены производителей. Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 – C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. – Прим. БЕЛТА).

Это предусмотрено указом от 22 августа 2018 года № 345, которым была введена в Беларуси обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Положения указа распространяются на 41 международное непатентованное наименование лекарственных средств при их обращении на территории Беларуси.  Лекарства делятся на несколько категорий, для каждой из которых установлены свои сроки запрета в том случае, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.

В министерстве напомнили о необходимости своевременно предоставлять документы на регистрацию в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Далее МАРТ проведет экономический анализ предельных отпускных цен. «Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам», – поясняли ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

БЕЛТА.

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Согласно сообщению БЕЛТА, полученному в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси с 1 марта запрещаются к продаже некоторые
 
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