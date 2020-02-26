«Дочь учит меня отдыхать». Успешные белоруски рассказали, как совмещают карьеру, семью и уход за собой

Источник материала: Tut.by

Эти женщины не просто профессионалы, на которых хочется равняться, но еще и заботливые мамы. Как находить время для себя и семьи, когда работа требует твоего участия 24/7?

Вместе с брендом «Danone Греческий» мы задали эти вопросы очень разным героиням, которых объединяет любовь к дочерям и желание быть хорошей мамой.

«Мне не хотелось, чтобы Ира была рядом со мной как с тренером — больше хотелось быть мамой»

Марина Лобач и ее старшая дочь Ирина





Марину Лобач хорошо помнят все, кто следил за достижениями советского спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой СССР по художественной гимнастике, а сейчас работает тренером. Парадокс, но физические упражнения не доставляют Марине особой радости: намного больше гимнастке нравится заниматься собственным огородом.

«Это настоящее удовольствие — пробовать свежие фрукты и овощи прямо с грядки. И еще большее удовольствие — подавать их к столу, зная, что у всей семьи будет здоровый обед».





Старшая дочь Марины, Ира, по стопам матери в профессиональный спорт не пошла: она программист, в свободное время занимается танцами и фотографией. Марина очень рада успехам дочери, и на вопрос, почему не отдала ее в спорт, отвечает просто: «Мне не хотелось, чтобы Ира была рядом со мной как с тренером — больше хотелось быть мамой».

Сегодня Ирина и Марина не просто дочка и мама, а близкие подруги. Ира многому учится у мамы. А мама обращается к дочке, как к профессиональному стилисту: перед каждым важным событием Ира создает для Марины образ: от выбора одежды — до макияжа.

«Надя была мудрой с раннего детства»

Марина Золотова и дочь Надя





Марина — главный редактор TUT.BY с 2004 года. Своей работе она уделяет много времени: сразу после завтрака погружается в информационную повестку, читает свежие новости, анализирует все, что случилось вчера. Затем планерка с коллегами, новые задачи, распределение работы на сегодня… Чаще всего выходит из офиса Марина в районе 19.00, но и после этого она всегда на связи с коллегами.

При этом героиня уделяет семье много времени и каждый свой отпуск проводит с мужем и детьми. Дочь Надя рассказала, что по выходным они вместе смотрят их любимое шоу — «Жизнь других» Жанны Бадоевой, — и ходят в кино: в последний раз выбрали фильм «1917», а до этого были на «Джокере».





Помимо этого, Марина каждые выходные занимается фитнесом, любит кататься на велосипеде, играть в большой теннис, бадминтон, а еще сплавляется на байдарках — прошлым летом покорила Ислочь и Сулу.

Героиня учит свою дочь верить в себя и свои силы, никогда не опускать руки и не бояться делать то, что нравится. Сегодня девушка — студентка филологического отделения Лицея БГУ, интересуется режиссурой и сферой кинематографии.

«Наша Надежда — талантливая и мудрая девушка. И мудрой она была всегда — с самого раннего детства. Она не навешивает ярлыки, умеет мыслить критически и по любому поводу имеет собственное мнение. А еще Надя очень фанатеет от Гоголя, а ее любимая актриса — Алиса Фрейндлих. У дочки потрясающий дар: она умеет уладить любую ссору. Как и любой подросток, она может побурчать или выйти из себя, но не способна долго обижаться и всегда первой бежит обниматься. Да, Надя удивительная».

«Даша учит меня отдыхать… хотя бы по воскресеньям»

Ольга Жук и ее дочь Дарья





Ольга — доктор педагогических наук, профессор БГУ и БГПУ, автор более 200 научных работ. Даша признается, что ее мама — трудоголик и перфекционист: очень любит свою работу и, несмотря на более чем 35-летний стаж, до сих пор готовится к каждой лекции. На это студенты отвечают ей 100%-ой посещаемостью каждого занятия.

Недавно Ольга отметила юбилей, который назвала «Праздник 6.0», и теперь вырабатывает новую полезную привычку не работать по выходным: «Даша учит меня отдыхать… хотя бы по воскресеньям».





Отдыхать Ольга предпочитает активно. Хотя бы раз в два дня старается выбираться на прогулку по парку Челюскинцев вместе с мужем — говорит, что это ее любимое место для «променадов» на 5−7 километров.

Близких Ольга заряжает своей смелостью и уверенностью в себе, учит никогда не опускать руки. Ее дочь Дарья — управляющий партнер международной юридической фирмы «Cobalt» в Беларуси, одна из ведущих бизнес-юристов в стране — все детство провела с мамой и многое у нее переняла: чувство стиля, целеустремленность, умение не принимать каждый свой промах и мнение окружающих на этот счет близко к сердцу.

«Высыпайтесь, полноценно питайтесь, держите в порядке квартиру и мысли»

Александра Бутор и ее старшая дочь Лиза





Александра — сценарист, режиссер-постановщик, член Белорусского союза кинематографистов, продюсер и директор кинокомпании «Территория кино». Находясь в постоянном творческом процессе, героиня находит время и для занятий аквааэробикой, и для родных, и даже для кота и трех собак, которых считает полноправными членами семьи.

Александра много времени уделяет своей работе, и ее дочь Лиза тоже увлеклась сферой кинематографа. Она уже работала на съемочной площадке у мамы — гримировала актеров, — а в будущем хочет поступить в ГИТИС и стать актрисой.





Где найти энергию на все это? Вот минималистичный чек-лист Александры, пункты которого простые в теории, но сложные в каждодневной практике:

Высыпаться;

Полноценно питаться;

Держать в порядке квартиру и мысли.

«Благодарность моих детей — колоссальный приток энергии»

Ольга Жадеева и старшая дочь Арина





Два года назад журналист и главный редактор портала о белорусской моде Ольга Жадеева стала мамой в пятый раз и была награждена почетным орденом Матери. На вопрос, что ей дало материнство, она ответила просто: «Я родилась как личность, когда стала мамой!».

Дети научили маму ценить свое время и грамотно им распоряжаться. Этой же четкости и самостоятельности Ольга учит свою семью: например, старшая дочь Арина 6 лет занималась фигурным катанием, дзюдо, играет в шахматы, учит итальянский и английский, а в прошлом году поступила в лицей БГУ. Героиня призналась, что дочка всего добилась сама, и достижениями Арины она очень гордится.





На вопрос, как найти баланс между работой и домом, Ольга отвечает так: «Благодарность моих детей, каждый реализованный проект — все это колоссальный приток энергии, который мотивирует не останавливаться, заряжает силами и вдохновением».

«Мы не можем влиять на происходящее, но можем влиять на свое отношение к этому»

Лариса Пекурова и дочери Ева и Арина





Лариса — основательница «Eva clinic», которую они с мужем назвали в честь старшей дочери. У нее шестеро детей: Лариса называет их называет большой командой единомышленников, своей энергией и опорой.

Своих дочерей Лариса учит меньше бояться неизвестности и быть свободными ментально: «Мы не можем влиять на происходящее, но можем влиять на свое отношение к этому». Благодаря таким убеждениям Ева, старшая из дочерей, не побоялась пойти по стопам матери и стать предпринимателем. Два года назад она открыла собственное кафе — «Стихи, кофе, Поцелуи». Любители прогуляться по проспекту Независимости наверняка с ним знакомы.





Вместе с тем, Лариса и Ева уверены, что понятие успешности давно не измеряется только лишь карьерными достижениями. По-настоящему начинаешь нравиться людям — а главное, себе, — когда ловишь тот самый желанный баланс между всеми сферами жизни. Находить время для себя и семьи, правильно расставляя приоритеты, — не только реально, но и необходимо.