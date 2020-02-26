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В Сети обсуждают книгу 1981 года, где говорится про «вирус из Уханя»

26.02.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети набирает популярность пост с отрывком из книги американского писателя-фантаста Дина Кунца — якобы он еще в 1981 году предсказал появление коронавируса в Ухане. 42.TUT.BY разобрался, откуда взялись эти слухи.


Писатель Дин Кунц. Источник: ctvnews.ca

Произведения 74-летнего американского писателя-фантаста Дина Кунца отличаются остросюжетностью и саспенсом. В 1981 году он выпустил один из своих романов под заголовком «Глаза тьмы» (The Eyes of Darkness). По сюжету, главная героиня Кристина Эванс расследует тайну гибели отряда скаутов, в котором был и ее сын, и в итоге находит подземную лабораторию в горах Невады, где проводились «бесчеловечные опыты и разрабатывалось смертельное оружие для будущих войн».

Сейчас про этот роман вспомнили, так как то самое смертельное оружие из книги оказалось вирусом под названием «Ухань-400» (или «Вухан-400» в другом переводе). Причем его создали в исследовательском центре в окрестностях китайского города Ухань. Информацию и все данные об этом вирусе в США привез сбежавший из Китая профессор Ли Чен.

В конце книги также дается описание вируса: «„Вухан-400“ — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, „Вухан-400“ жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя „Вухан-400“ естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта».

Также автор придумал, что смертность от вируса составляет 100%.

Учитывая, что именно Ухань в 2020 году стал первым городом, где обнаружили новый коронавирус COVID-19, книга обрела вторую волну популярности. Ее стали считать едва ли не пророчеством.

Причем иногда страницу с описанием «Wuhan-400» из книги Дина Кунца публикуют рядом со страницей из книги «Конец наших дней: предсказания и пророчества о конце света» американской писательницы Сильвии Браун, которая называет себя медиумом и экстрасенсом (на деле же ее признавали виновной в мошенничестве и махинациях с ценными бумагами).

В своем творении она предсказала, что «в 2020 году тяжелая болезнь, подобная пневмонии, распространится по всему земному шару». Но сам Дин Кунц в «Глазах тьмы» про 2020 год не упоминал.

Портал Snopes изучил книгу 1981 года выпуска и обнаружил, что в первых версиях ничего не говорится об Ухане, а вирус называется «Горки-400» — так как он был создан в России в городе Горки. Вы можете сами в этом убедиться, прочитав нужный фрагмент в Google Books.

Но почему-то в издании 2008 года вместо Горок уже говорится про Ухань. Канадская сеть CTVNews обратилась к издательству за комментарием, почему содержание было изменено, но пока не получила ответ.

Как бы там ни было, между реальным и книжным «коронавирусом» есть ряд значимых различий.

  • в книге вирус «Ухань-400» был создан в лаборатории, тогда как COVID-19 — это разновидность семейства коронавирусов, которые имеют природное происхождение;
  • книжный вирус смертелен в 100% случаев, а в реальности уровень смертности составляет примерно 2% в среднем;
  • инкубационный период выдуманного вируса составляет около четырех часов, а у реального COVID-19 — от двух до 14 дней.

 
 
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Сравниваем вирус из книги 1981 года и реальный коронавирус.
 
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