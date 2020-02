В Сети обсуждают книгу 1981 года, где говорится про «вирус из Уханя»

Источник материала: Tut.by

В Сети набирает популярность пост с отрывком из книги американского писателя-фантаста Дина Кунца — якобы он еще в 1981 году предсказал появление коронавируса в Ухане. 42.TUT.BY разобрался, откуда взялись эти слухи.

Произведения 74-летнего американского писателя-фантаста Дина Кунца отличаются остросюжетностью и саспенсом. В 1981 году он выпустил один из своих романов под заголовком «Глаза тьмы» (The Eyes of Darkness). По сюжету, главная героиня Кристина Эванс расследует тайну гибели отряда скаутов, в котором был и ее сын, и в итоге находит подземную лабораторию в горах Невады, где проводились «бесчеловечные опыты и разрабатывалось смертельное оружие для будущих войн».

Сейчас про этот роман вспомнили, так как то самое смертельное оружие из книги оказалось вирусом под названием «Ухань-400» (или «Вухан-400» в другом переводе). Причем его создали в исследовательском центре в окрестностях китайского города Ухань. Информацию и все данные об этом вирусе в США привез сбежавший из Китая профессор Ли Чен.

В конце книги также дается описание вируса: «„Вухан-400“ — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, „Вухан-400“ жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя „Вухан-400“ естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта».

Также автор придумал, что смертность от вируса составляет 100%.

Учитывая, что именно Ухань в 2020 году стал первым городом, где обнаружили новый коронавирус COVID-19, книга обрела вторую волну популярности. Ее стали считать едва ли не пророчеством.