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В Сети обсуждают книгу 1981 года, где говорится про «вирус из Уханя»
Источник материала: Tut.by
В Сети набирает популярность пост с отрывком из книги американского писателя-фантаста Дина Кунца — якобы он еще в 1981 году предсказал появление коронавируса в Ухане. 42.TUT.BY разобрался, откуда взялись эти слухи.
Произведения 74-летнего американского писателя-фантаста Дина Кунца отличаются остросюжетностью и саспенсом. В 1981 году он выпустил один из своих романов под заголовком «Глаза тьмы» (The Eyes of Darkness). По сюжету, главная героиня Кристина Эванс расследует тайну гибели отряда скаутов, в котором был и ее сын, и в итоге находит подземную лабораторию в горах Невады, где проводились «бесчеловечные опыты и разрабатывалось смертельное оружие для будущих войн».
Сейчас про этот роман вспомнили, так как то самое смертельное оружие из книги оказалось вирусом под названием «Ухань-400» (или «Вухан-400» в другом переводе). Причем его создали в исследовательском центре в окрестностях китайского города Ухань. Информацию и все данные об этом вирусе в США привез сбежавший из Китая профессор Ли Чен.
В конце книги также дается описание вируса: «„Вухан-400“ — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, „Вухан-400“ жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя „Вухан-400“ естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта».
Также автор придумал, что смертность от вируса составляет 100%.
Учитывая, что именно Ухань в 2020 году стал первым городом, где обнаружили новый коронавирус COVID-19, книга обрела вторую волну популярности. Ее стали считать едва ли не пророчеством.
Причем иногда страницу с описанием «Wuhan-400» из книги Дина Кунца
В своем творении она предсказала, что «в 2020 году тяжелая болезнь, подобная пневмонии, распространится по всему земному шару». Но сам Дин Кунц в «Глазах тьмы» про 2020 год не упоминал.
Портал Snopes изучил книгу 1981 года выпуска и
Но почему-то в издании 2008 года вместо Горок уже говорится про Ухань. Канадская сеть
Как бы там ни было, между реальным и книжным «коронавирусом» есть ряд значимых различий.
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Сравниваем вирус из книги 1981 года и реальный коронавирус.
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