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Памяти Героя Федора Хохрякова

26.02.2020 15:07 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Ежегодно 1 марта в Видомлянской СШ проходит День Героя, посвященный Федору Хохрякову. В 2020-м, в рамках празднования 95-летнего юбилея этого мужественного человека, состоялись конкурс стихов, торжественный сбор пионерской дружины, выставка рисунков, товарищеская встреча по волейболу между командами учащихся и учителей.

Школа в Видомле поддерживает связь с родственниками Федора Хохрякова, налажена переписка с музейным уголком села Юговское Кунгурского района, где появился на свет наш Герой. Немало информации о нем хранится в школьном музее боевой славы.

Памяти Героя Федора Хохрякова

Памяти Героя Федора Хохрякова

Author: Редактор сайта

Памяти Героя Федора Хохрякова

Редактор сайта

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Ежегодно 1 марта в Видомлянской СШ проходит День Героя, посвященный Федору Хохрякову. В 2020-м, в Сообщение Памяти Героя Федора Хохрякова появились сначала на...
 
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