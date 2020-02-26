Памяти Героя Федора Хохрякова

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ежегодно 1 марта в Видомлянской СШ проходит День Героя, посвященный Федору Хохрякову. В 2020-м, в рамках празднования 95-летнего юбилея этого мужественного человека, состоялись конкурс стихов, торжественный сбор пионерской дружины, выставка рисунков, товарищеская встреча по волейболу между командами учащихся и учителей.

Школа в Видомле поддерживает связь с родственниками Федора Хохрякова, налажена переписка с музейным уголком села Юговское Кунгурского района, где появился на свет наш Герой. Немало информации о нем хранится в школьном музее боевой славы.



