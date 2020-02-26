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Кто не подписался на газеты? Есть еще один день!

26.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Подписная кампания на март подходит к завершению! Уважаемые и дорогие наши земляки! Сегодня еще можно оформить подписку на районку и другие издания в отделениях почтовой связи или у вашего почтальона. 
Мы прекрасно понимаем, что сегодня для многих источником информации является интернет. Но как же приятно развернуть свежий номер газеты с привычным логотипом и увидеть на ее страницах знакомые лица, а то и себя! 
Журналисты "IK" с радостью пишут для вас! Нам важно рассказать своим читателям, как живет наша Ивьевщина,, поделиться впечатлениями о встречах с замечательными земляками, обратить ваше внимание на актуальные для общества вопросы. Все мы любим свою малую родину и ее людей. Давайте вместе творить ее историю! Если рядом с вами живет человек, достойный того, чтобы о нем узнало как можно больше людей (ветеран труда, профи в своем деле, хороший семьянин, человек с необычным хобби и т.д.), звоните в редакцию, и наши журналисты обязательно напишут о нем. Мы всегда рады вашим откликам по следам публикаций на злободневные темы, готовы выслушать конструктивную критику, помочь в решении какой-либо проблемы.

Оставайтесь с нами! Давайте вместе творить и "писать" историю нашей Ивьевщины!

Кто не подписался на газеты? Есть еще один день!

Кто не подписался на газеты? Есть еще один день!

 
 
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Подписная кампания на март подходит к завершению! Уважаемые и дорогие наши земляки! Сегодня еще можно оформить подписку на районку и другие...
 
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