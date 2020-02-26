Волковысский мясокомбинат принял участие в международной выставке «Продэкспо-2020»

Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский мясокомбинат принял участие в 27-й международной выставке «Продэкспо-2020» в Москве.

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов.

ОАО «Волковысский мясокомбинат» презентовал на выставке «Продэкспо-2020» широкий ассортимент производимой продукции: вареные колбасы, сосиски, варено-копченые и полукопченые колбасные изделия, копчено-вареные и копчено-запеченные продукты из говядины и свинины. Сотрудники предприятия провели дегустацию мясных и колбасных изделий, в ходе которой респонденты отметили высокие качественные и вкусовые показатели продукции. Также были проведены переговоры с производителями мясных изделий, оптовыми компаниями-трейдерами о поставке мяса-говядины в полутушах, блоках и отрубах; жиров топленых, субпродуктов и полуфабрикатов, а также готовой продукции.







