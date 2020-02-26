Ухаживаем за кроной. Все секреты обрезки деревьев

Источник материала: Аргументы и факты

В феврале – начале марта настала пора подготовить садовые инструменты и сделать обрезку. Её результатом станет не только красивая крона: процедура продлит растениям жизнь и простимулирует плодоношение.

Создаём чудо-крону

Различают санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку плодовых культур. При санитарной обрезке удаляют больные, повреждённые и сухие ветви. Задача формирующей обрезки – создание прочной кроны с равномерным размещением ветвей на стволе. Это делается для того, чтобы каждая ветвь освещалась солнцем и проветривалась. У взрослых плодовых эта процедура предохраняет крону от загущения, регулирует плодоношение, продлевает активную жизнь.

Два перечисленных вида обрезки проводят регулярно.

А вот омолаживающей обрезке подвергают взрослые и старые деревья не так часто. Её делают в случае ослабления или прекращения роста.

Старые деревья омолаживают с помощью специальной обрезки, которую проводят в несколько этапов в течение 2–3 лет.

Три ценных совета

Начните обрезку с удаления сухих, слабых, больных или повреждённых, перекрещивающихся, растущих внутрь кроны ветвей.

Если вы хотите стимулировать процесс ветвления, то обрежьте побеги предыдущего года на одну треть.

Перед началом работ ознакомьтесь с правилами проведения обрезки, попросите опытного дачника продемонстрировать эту технику. Результат процедуры – красивая и гармоничная крона.

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Инструменты и дезсредства наготове

Проверьте, есть ли в вашем арсенале все необходимые инструменты – специальная садовая (не столярная) пила, секатор, садовый нож. Инструменты должны быть заточены и смазаны, удобны в использовании.

Ветви, расположенные в верх­ней части кроны, обрезайте со стремянки, вам подойдёт лестница с плоскими ступенями высотой около 2 м.

Совет. Не используйте большие сучкорезы или пилы на длинной ручке.

Для замазывания срезов потребуется садовый вар или краска на натуральной олифе. В продаже имеются средства для обработки ран от разных производителей, в том числе с дезинфицирующим и заживляющим действием.

Совет. Наносите вар не втирая.

Ошибки начинающих

Поздняя обрезка.

Часто садоводы не могут выбраться на участок в самом начале весны, эта операция откладывается на потом, когда её проводить уже поздно. Так, при среднесуточной температуре выше 5 °C начинается сокодвижение – активная подача воды с питательными веществами от корней дерева вверх. В этот момент проводить обрезку нельзя, так как из-за обилия сока невозможно замазать сочащуюся рану. Деревья будут истощаться, истекающий сок станет питательной средой для вредных микроорганизмов.

Другой момент – обрезку нельзя проводить во время сильных морозов. Рекомендуемая среднесуточная температура для этой операции – до –10 °C.

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Опасные развилки.

Обращайте внимание на развилки ствола, когда 2–3 равноценных побега растут из одной точки и между ними образуются острые развилки. Такие развилки со временем обязательно сломаются под тяжестью урожая или снега. Не допускайте такого роста, обязательно удалите конкурентов, оставив наиболее сильный и растущий прямо побег.

Пеньки.

Не оставляйте длинных пеньков при удалении ветвей, на них со временем проснутся спящие почки и появятся побеги. Другая опасность – усыхание коры и древесины – может спровоцировать некроз тканей и образование дупла. Срезайте ветки «на кольцо», не оставляя древесины.

Задир коры.

Если предстоит спилить очень крупную ветку, то соблюдайте определённые правила, чтобы не появился задир коры, его трудно будет вылечить. Сначала подпилите ветку снизу, насколько пойдёт пила, отступив от ствола примерно на 30 см. Затем отступите дальше от ствола на 5 см и отпилите ветку. Она отломится под собственной тяжестью, поэтому придерживайте её. Оставшийся короткий сук отпилите по всем правилам под оптимальным углом.