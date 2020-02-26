Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры

Источник материала: Вороновская газета





Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич 26 февраля в рамках работы республиканской информационной группы посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры.

Участие в мероприятии также приняли председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, главный инженер производственного республиканского унитарного предприятия «Мингаз» Дмитрий Шавловский, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры Виктор Турлюк, пишет «Новаё жыццё».

















В ходе визита министр посетил производственную зону завода, в том числе и цех по производству газовых баллонов.

– Я регулярно приезжаю на этот завод и мне приятно отметить, что предприятие системно и динамично развивается, внедряются современные технологии, реализуются новые инвестиционные проекты. Мы сегодня посетили цех, где производятся торроидальные баллоны для транспортных средств, а также бытовые газовые баллоны, – рассказал Виктор Каранкевич. – Это современные технологии, высокое качество, что позволяет реализовывать продукцию предприятия не только у нас в стране, достаточно большие объемы идут на экспорт. Около 70% поставляется в страны СНГ, страны Евросоюза, Латинской Америки. Ежегодно рынки сбыта расширяются, увеличиваются объемы производства, особое внимание уделяется качеству производства. Завод вкладывает необходимые денежные средства в повышение эффективности производства, производительности труда.

В рамках визита министр энергетики Виктор Каранкевич встретился с трудовым коллективом.











Динамичное развитие энергосистемы Беларуси – это развитие всех ее подразделений. Самая главная функция – надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, природным и сжиженным газом в востребованных объемах. Это не раз во время встречи с коллективом завода газовой аппаратуры подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич. Также он рассказал о проектах «Белэнерго» на 2020-21 годы.

– Основная задача – строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной станции – важнейшего объекта в стране, – подчеркнул министр. –Это важно для развития не только энергетической сферы, но и всей экономики. Продолжена работа по строительству на объектах «Белэнерго» пиково-резервных источников и электрокотлов. В 2019 г. был реализован первый из девятнадцати проектов – построен электрокотел в г. Кастюковичи. Также будут развиваться и альтернативные источники энергии. В прошлом году был принят указ, который направлен на усовершенствование развития возобновляемых источников энергии.

Во время встречи Виктор Каранкевич отметил успешную работу коллектива завода газовой аппаратуры и высказал уверенность в его дальнейшей плодотворной деятельности. А для этого все есть, и прежде всего современная материально-техническая база и профессиональные кадры.