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Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры

26.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры

Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич 26 февраля в рамках работы республиканской информационной группы посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры.

Участие в мероприятии также приняли председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, главный инженер производственного республиканского унитарного предприятия «Мингаз» Дмитрий Шавловский, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры Виктор Турлюк, пишет «Новаё жыццё».

Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры

В ходе визита министр посетил производственную зону завода, в том числе и цех по производству газовых баллонов.

– Я регулярно приезжаю на этот завод и мне приятно отметить, что предприятие системно и динамично развивается, внедряются современные технологии, реализуются новые инвестиционные проекты. Мы сегодня посетили цех, где производятся торроидальные баллоны для транспортных средств, а также бытовые газовые баллоны, – рассказал Виктор Каранкевич. – Это современные технологии, высокое качество, что позволяет реализовывать продукцию предприятия не только у нас в стране, достаточно большие объемы идут на экспорт. Около 70% поставляется в страны СНГ, страны Евросоюза, Латинской Америки. Ежегодно рынки сбыта расширяются, увеличиваются объемы производства, особое внимание уделяется качеству производства. Завод вкладывает необходимые денежные средства в повышение эффективности производства, производительности труда.

В рамках визита министр энергетики Виктор Каранкевич встретился с трудовым коллективом.

Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры
Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Новогрудский завод газовой аппаратуры

Динамичное развитие энергосистемы Беларуси – это развитие всех ее подразделений. Самая главная функция – надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, природным и сжиженным газом в востребованных объемах. Это не раз во время встречи с коллективом завода газовой аппаратуры подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич. Также он рассказал о проектах «Белэнерго» на 2020-21 годы.

 Основная задача – строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной станции – важнейшего объекта в стране, – подчеркнул министр. –Это важно для развития не только энергетической сферы, но и всей экономики. Продолжена работа по строительству на объектах «Белэнерго» пиково-резервных источников и электрокотлов. В 2019 г. был реализован первый из девятнадцати проектов – построен электрокотел в г. Кастюковичи. Также будут развиваться и альтернативные источники энергии. В прошлом году был принят указ, который направлен на усовершенствование развития возобновляемых источников энергии.

Во время встречи Виктор Каранкевич отметил успешную работу коллектива завода газовой аппаратуры и высказал уверенность в его дальнейшей плодотворной деятельности. А для этого все есть, и прежде всего современная материально-техническая база и профессиональные кадры.

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Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич 26 февраля в рамках работы республиканской информационной группы посетил Новогрудский завод газовой...
 
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