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В Германии разрешили эвтаназию, потому что это «личное право каждого человека»

26.02.2020 15:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону Германии, то есть ее Конституции. Такое решение Федеральный конституционный суд страны вынес сегодня, 26 февраля. Судьи  увидели в этом нарушение прав тяжелобольных людей и докторов, передает DW.

Право на смерть по собственному желанию – личное право человека, решили судьи. Оно включает в себя свободу покончить с собой или попросить помощи у третьей стороны, чтобы добровольно уйти из жизни, сказал председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле. При этом судебный вердикт не означает, что законодателям Германии отныне запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии. Они в силах устанавливать свои ограничения.

Сейчас эвтаназия на коммерческой основе (то есть уход из жизни по заключению договора с медучреждением) официально разрешена только в Швейцарии. Там действуют несколько клиник для тех, кто хочет безболезненно умереть. Еще в нескольких странах – Великобритании, Нидерландах и Бельгии – эвтаназия разрешена лишь тогда, когда у пациента подтверждаются неизлечимые болезни, из-за которых он невыносимо страдает.

В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие эвтаназии на коммерческой основе. Под запрет попали не только клиники, которые имели «материальную заинтересованность» при предоставлении эвтаназии, но и безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение грозило лишением свободы на срок до трех лет.

Это решение немецкого парламента стало объектом жесткой критики со стороны тяжелобольных пациентов, а также ряда врачей и профильных организаций. Теперь Федеральный конституционный суд встал на их сторону.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.

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Запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону Германии, то есть ее Конституции. Такое решение Федеральный конституционный суд страны...
 
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