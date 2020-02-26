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Женщина из Орши лишилась сбережений при продаже через Сеть. Схема не новая, но на нее все равно «ведутся»
Источник материала: Tut.by
Жительница Орши хотела без торга продать товар, а лишилась всех сбережений на фейковом банковском сайте,
Женщина получила сообщение на мессенджер с польского абонентского номера. Его автор написал, что купит товар, который она продает, без торга. И уверил белоруску в полной и быстрой оплате. Для этого ей нужно сообщить название банка и номер своей карты, куда и перечислят деньги. А покупку, мол, должен был забрать курьер.
Жительница Орши сообщила реквизиты своей карты и стала ждать денежного перевода.
Мошенник сообщил ей, что деньги уже перечислили. Но СМС о переводе женщине так и не пришло. Злоумышленник настаивал, что операция прошла успешно, и предложил пройти по предоставленной ссылке с целью ее подтверждения.
Женщина перешла по этой ссылке и попала на фейковый сайт банка. Там она ввела логин, пароль от личного кабинета в интернет-банкинге, а также код, пришедший ей на телефон.
В это время мошенник, завладев реквизитами, зашел на настоящий сайт банка и похитил у женщины все средства.
Возбуждено уголовное дело.
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Женщина из Орши лишилась сбережений при продаже через Сеть. Схема не новая, но на нее все равно «ведутся»
Женщина получила сообщение на мессенджер с польского абонентского номера. Его автор написал, что купит товар, который она продает, без торга. И уверил белоруску в...
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