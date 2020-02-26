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Женщина из Орши лишилась сбережений при продаже через Сеть. Схема не новая, но на нее все равно «ведутся»

26.02.2020 15:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Орши хотела без торга продать товар, а лишилась всех сбережений на фейковом банковском сайте, сообщает УВД.

Женщина получила сообщение на мессенджер с польского абонентского номера. Его автор написал, что купит товар, который она продает, без торга. И уверил белоруску в полной и быстрой оплате. Для этого ей нужно сообщить название банка и номер своей карты, куда и перечислят деньги. А покупку, мол, должен был забрать курьер.

Жительница Орши сообщила реквизиты своей карты и стала ждать денежного перевода.

Мошенник сообщил ей, что деньги уже перечислили. Но СМС о переводе женщине так и не пришло. Злоумышленник настаивал, что операция прошла успешно, и предложил пройти по предоставленной ссылке с целью ее подтверждения.

Женщина перешла по этой ссылке и попала на фейковый сайт банка. Там она ввела логин, пароль от личного кабинета в интернет-банкинге, а также код, пришедший ей на телефон.

В это время мошенник, завладев реквизитами, зашел на настоящий сайт банка и похитил у женщины все средства.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Женщина получила сообщение на мессенджер с польского абонентского номера. Его автор написал, что купит товар, который она продает, без торга. И уверил белоруску в...
 
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