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«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Вспышка коронавируса произошла в Италии. Число подтвержденных случаев превысило 300 человек, а количество жертв составило 11 человек.
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Местная жительница Анжела Трапани отметила, что в городе будто замедлилась жизнь.
«Я никогда не испытывала ничего подобного. Я живу на окраине и работаю поблизости. Утром мне даже удалось сесть в поезде».
В Ломбардии был введен режим карантина, так как власти пытаются сдержать вспышку коронавируса. В Милане жители опустошали полки супермаркетов и аптек – самым ходовым товаром стали медицинские маски.
Владелец аптеки в центре города признается, что огромное число людей приходят за масками. «У нас ничего не осталось, но мы ожидаем поставку в ближайшие дни. Панику можно было ожидать, но я хочу заверить людей, что они в надежных руках, власти делают все, чтобы сдержать вспышку».
От коронавируса в стране умерли 11 человек, в том числе 80-летний житель Милана, новые случаи были подтверждены в Лигурии, Южном Тироле, Тоскане и Сицилии.
Миланский собор и оперный театр «Ла Скала» были закрыты, как и кинотеатры, театры, школы и университеты. Многие офисные сотрудники работают из дома, в обычно шумных барах и ресторанах в центре тихо, а метро, трамваи и автобусы наполовину пусты.
16-летняя жительница Милана Эрика Казеллапо рассказала, что сначала школьники были рады, что не надо ходить на учебу. «Странно видеть такой Милан, но это заставляет нас понять, что что-то не так. Проблема сейчас кажется более серьезной».
Туристка из Турции прибыла в Милан с другом. Компания уже была в Риме и Флоренции. «Мы пытались отменить поездку, но не смогли. Мы обеспокоены и не приехали бы в Милан, если бы наш рейс домой не вылетал отсюда».
Поскольку паника распространяется почти так же быстро, как и вирус, за несколько дней более 50% бронирований отелей в городе были отменены. Туристический сектор Италии, на долю которого приходится около 13% ВВП, особенно уязвим к последствиям коронавируса.
Маурицио Наро, президент гостиничной ассоциации Милана:
Ломбардия и Венето, где преобладает большинство случаев заражения коронавирусом, относятся к числу самых богатых регионов Италии.
Франческо Джавацци, профессор экономики Миланского университета Боккони:
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что экономические последствия будут «очень сильными», но надеется, что уровень заражения скоро будет под контролем.
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«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса
Новости Италии. Вспышка коронавируса произошла в Италии. Число подтвержденных случаев превысило 300 человек, а количество жертв составило 11 человек. По...
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