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Кубок Дэвиса. Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Германии

26.02.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Кубок Дэвиса. Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Германии

К первой встрече нового сезона сейчас готовятся Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский. Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте в Дюссельдорфе.

В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия 12-ое. Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде.

Люди в материале: Дмитрий Жирмонт, Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский

 
 
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Новости Беларуси. Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии, сообщили в...
 
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