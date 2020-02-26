Гродненская пограничная группа признана лучшей в Беларуси по итогам ушедшего года

Источник материала: Вороновская газета





20 февраля в Минске на заседании расширенной коллегии Госпогранкомитета по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы в 2019 году и постановке задач на 2020-й год Гродненская пограничная группа была признана лучшей среди территориальных органов пограничной службы по итогам 2019 года.





А уже 25 февраля в Минске состоялось торжественное чествование победителей.





Руководители подразделений Гродненской погрангруппы получили заслуженные награды в 12 из 37-ми номинаций за грамотное и ответственное выполнение поставленных задач вверенными им воинскими коллективами, а также высокие показатели служебной деятельности в течение всего года.







Гродненская погранзастава «Брузги» также стала лучшей в своей номинации.





В ушедшем году гродненскими пограничниками было пресечено 34 попытки незаконного пересечения границы, за нарушение законодательства Республики Беларусь о Государственной границе было задержано 748 человек, из которых 65 — нарушители границы. В 2019 году гродненскими пограничниками в 17 случаях изъято более 14 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Через пункты пропуска, расположенные на участке ответственности Гродненской погрангруппы, проследовало более 5 миллионов человек и почти 2,5 миллиона транспортных средств, из которых 279 воздушных.







В 2020 году нас ожидает стабильная и контролируемая оперативная обстановка на границе, несмотря на ухищрения, применяемые лицами, вынашивающими намерения по нарушению пограничного законодательства Республики Беларусь.

Официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич