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Mercedes-AMG показала новую «зажигалку» - самую быструю версию кроссовера GLA

26.02.2020 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В семействе компактных «заряженных» моделей Mercedes-AMG пополнение — вслед за хэтчбеком A45 и седаном CLA 45 рассекречен топовый вариант родственного «паркетника» GLA.


Новый GLA 45 создан на основе кроссовера второго поколения, который Mercedes представил в конце прошлого года. Как и в случае с другими Mercedes-AMG с индексом 45, под капотом кроссовера расположился новый двухлитровый турбомотор, который сами разработчики называют самым мощным серийным четырехцилиндровым двигателем в мире. Он развивает 387 л.с. и 480 Нм крутящего момента у базового варианта и 421 л.с. и 500 Нм у еще более «резвой» S-версии.


Разгон до 100 км/ч у GLA 45 занимает 4,4 секунды (модификация S на 0,1 секунды быстрее), максимальная скорость — 250 км/ч и 270 км/ч у GLA 45 S. В трансмиссии используется 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полный привод 4Matic+. При этом так называемого дрифт-режима (когда вся тяга передается на заднюю ось) для GLA 45 в отличие от A45 и CLA 45 не предусмотрено.


Из визуальных особенностей «горячей» версии GLA — иные бамперы и характерная решетка радиатора с вертикальными прутьями, в салоне красуются AMG-руль с дополнительными кнопками переключения ездовых настроек, спортивные сиденья и специфический декор. За доплату для кроссовера предложена адаптивная подвеска AMG Ride Control.


Широкой публике самый мощный кроссовер GLA покажут на грядущем Женевском автосалоне, старт европейских продаж намечен на лето.

 
 
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В семействе компактных «заряженных» моделей Mercedes-AMG пополнение - вслед за хэтчбеком A45 и седаном CLA 45 рассекречен топовый вариант родственного «паркетника» GLA.
 
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