1xbet: букмекерские ставки на спорт, кино и другие популярные события

Букмекерская контора постоянно расширяется, чтобы дать беттерам больше вариантов для ставок. С недавних пор 1xbet предоставляет возможность делать прогнозы не только на спорт, но и ряд других развлечений. Одной из новинок на портале выступают прогнозы на различные премии. 1xbet - букмекерские ставки на спорт и другие интересные события.

5-8 февраля прошли соревнования в Первой группе Евро-Африканской зоны, где за Кубок Федерации сражались 7 стран:

Австрия; Болгария; Хорватия; Эстония; Греция; Италия; Украина.

8 февраля сборная Украины успешно выступила на Кубке Федерации, поборовшись с Эстонией. Ранее украинская команда одержала победу над Болгарией и Хорватией со счетом 3:0. 1xbet - букмекерские ставки на спорт — хорошая возможность совместить приятный досуг с заработком.

Борьба за выход в плей-офф Кубка Федерации и ставки на теннис букмекерская контора 1xbet

На первой встрече украинка Даяна Ястремская победила Елену Малыгину. Но хорошие показатели не смогла удержать соотечественница Ястремской — Элина Свитолина (окончательный счет 3:6, 7:6, 2:6). Делать ставки на теннис букмекерская контора 1xbet — возможность получать реальные выигрыши за короткое время.

Окончательная судьба поединка решилась, когда на поле произошла парная встреча и команда из Украины обошла Эстонию со счетом 6:2, 6:0. В апреле произойдут следующие поединки за место в плей-офф.

По итогам жеребьевки женская сборная Украины по теннису сыграет против Японии. Отмечается, что победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации в финале Кубка Федерации, проигравшая команда опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны. Выгодные и безопасные ставки на теннис букмекерская контора 1xbet.

Смотреть теннис с лучшими игроками по версии WTA

Официальный сайт WTA составил рейтинг лучших теннисистов по 4 категориям в январе. Лучшей в этом месяце признана София Кенин. Среди номинированных пар на первое место поставили Тимея Бабоша и Кристину Младенович. Прорыв месяца — Онс Жабер. Лучший удар в январе сделала Каролина Возняцки в борьбе с Лорен Дэвис. Смотреть теннис и делать свои прогнозы вы можете в любое время на портале 1xbet. Здесь лучшие коэффициенты, безопасные сделки и регулярные выплаты.

Онс Жабер попала в категорию «Прорыв» по итогам спортивных достижений. Она пробилась в свой первый четвертьфинал, а также обыграла Йоханну Конту и Каролину Возняцки. Пара Тимея и Кристина на протяжении всего Australian Open не проиграли ни единого сета в своих шести матчах. София Кенин получила свою награду по итогам чемпионата в Австралии. В рейтинге спортсменка поднялась с 15 места на 7.