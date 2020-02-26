Итоги «Я вижу!»: более 51 000 детей из 62 районов Беларуси прошли диагностику зрения у врачей-офтальмологов за 4 года

Белорусский детский фонд и компания А1 подвели итоги масштабного благотворительного проекта «Я вижу!». За четыре года мобильные бригады офтальмологов провели диагностику зрения у 51 474 сельских школьников из Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областей.

Проект «Я вижу!» стартовал в 2016 году. Поддержку организаторам оказали Министерство здравоохранения Республики Беларусь и областные исполнительные комитеты. Первыми участниками проекта стали ученики сельских школ из Могилевской области. В 2017-2019 гг. диагностическую помощь врачей-офтальмологов получили ребята из Гомельской, Брестской, Витебской областей. Сельские школы находятся далеко от крупных населенных пунктов, в которых работают врачи-офтальмологи, поэтому было очень важно оказать помощь именно сельским школьникам по месту их проживания и учебы.

В общей сложности 35 врачей-офтальмологов посетили 693 школы в 62 районах четырех областей Беларуси и обследовали зрение у 51 474 детей. По результатам диагностики у 32,3% (16 604) школьников выявлены различные патологии зрения, причем у 51,8% (8 606 детей) из этого числа нарушения зрения диагностированы впервые. 5847 детей нуждались в очковой коррекции, 330 школьников были направлены на хирургическое и консервативное лечение, 367 детей получили направления на дополнительное обследование.

«Проект «Я вижу!» – это четко выстроенная cистема работы многих людей, организаций и ведомств во благо сохранения здоровья детей. За четыре года тысячи сельских школьников смогли получить профессиональную помощь врачей-офтальмологов – от конкретных рекомендаций и рецептов на очки до направлений на оперативное и консервативное лечение в условиях стационара, дополнительные обследования в областные и республиканские центры. Мы благодарны компании А1, Министерству здравоохранения Республики Беларусь, областным исполнительным комитетам, врачам и учителям, за совместную работу. Проект «Я вижу!» стал настоящим примером частно-государственного партнерства в решении конкретных задач», – отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Помимо оказания квалифицированной медицинской помощи школьникам в сельской местности важной составляющей проекта стала профилактика заболеваний органов зрения. Масштабная информационная кампания проводилась организаторами на протяжении всего проекта. Интерактивные билборды, кулинарный мастер-класс, социальные видеоролики в поддержку проекта учили взрослых и детей заботиться о зрении. В этом году с билбордов и телеэкранов диалог переместился на страницы комиксов.

Специально к финалу проекта «Я вижу!» организаторы при участии представителей творческого объединения «Сучасны комікс» Ольги Алдановой и Никиты Сенникова подготовили сборник комиксов «Я бачу!». История в картинках на белорусском языке о приключениях школьницы Алеси и ее друзей в увлекательной и популярной среди школьников форме напоминает о том, как важно беречь зрение и как полезно бывает носить очки, когда в этом уже есть необходимость. В дополнение к самой истории читатели найдут на страницах комикса различные задания, выполнение которых представляет собой полезную гимнастику для глаз. Экземпляр сборника комиксов «Я бачу!» появится в школьных библиотеках по всей стране, чтобы вместе с его героями заботиться о своем зрении учились все новые и новые читатели.

«За годы своей работы проект «Я вижу!» стал по-настоящему массовым и смог помочь огромному количеству детей по всей Беларуси. Мы благодарны всем, с кем на протяжении этих четырех лет работали над проектом, и по-настоящему гордимся его результатами. Мы очень рады, что информационная кампания по профилактике заболеваний детского зрения затронула десятки тысяч детей и взрослых по всей стране. А комикс «Я бачу!» теперь станет замечательным подарком всем белорусским школьникам», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

По завершении проекта «Я вижу!» все современное диагностическое офтальмологическое оборудование, которое было закуплено организаторами, передано в учреждения здравоохранения УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Витебский областной детский клинический центр», ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница», ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», УЗ «Мозырская центральная городская поликлиника».

За четыре года реализации проект «Я вижу!» стал одной из самых масштабных социально-благотворительных инициатив, реализованных в Беларуси. Данные, полученные врачами в ходе работы в каждом регионе, находятся в информационной базе областных больниц, главных управлений по здравоохранению в областях и будут использованы специалистами.