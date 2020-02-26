Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

Источник материала: Вороновская газета





В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого переговоры проводили рабочие подгруппы ТКГ.

Предыдущее заседание контактной группы прошло 12 февраля. Рабочая группа по безопасности рассматривала предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная группа наряду с темой обмена удерживаемыми обсудила вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники рассмотрели возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

В центре внимания экономической рабочей группы были темы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

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