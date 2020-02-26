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Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
26.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
До этого переговоры проводили рабочие подгруппы ТКГ.
Предыдущее заседание контактной группы прошло 12 февраля. Рабочая группа по безопасности рассматривала предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная группа наряду с темой обмена удерживаемыми обсудила вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники рассмотрели возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
В центре внимания экономической рабочей группы были темы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.
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В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси. До этого переговоры...
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