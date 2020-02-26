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После скандального порно-клипа концерт вокалиста Rammstein в Минске предлагают отменить

26.02.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой предлагает отменить минский концерт вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна ​​​​​4 марта и жалуется на скандальный порно-клип Линдеманна и его отношение к россиянкам.


Кадр из клипа

Вчера на белорусском сайте «Удобный город», с помощью которого местные активисты пытаются сделать Минск лучше, появилась петиция за отмену запланированного выступления Линдеманна в столице. Вот текст петиции, авторскую орфографию и пунктуацию мы сохранили:

— Просим отменить концерт Тилля Линдеманна в Минске. После его ужасного порно-клипа и его отношения к русским женщинам! Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам.

Через день и 15 часов подписанную пользователями петицию планируется направить в Министерство культуры Республики Беларусь. Пока что под ней всего 15 подписей. 

Напомним, что в феврале Тилль Линдеманн выпустил два новых клипа. Сразу после этого социальные сети взорвала новость: в ролике Platz Eins, который презентовали на сайте с контентом для взрослых, снимались россиянки. Спустя пару дней после премьеры личности девушек опубличили. В личные сообщения героинь съемок посыпались угрозы и оскорбления.

Концерт группы Lindemann

Когда: 4 марта
Где: Дворец спорта
Сколько: от 75 до 210 рублей

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Теги: Новости, Минск
 
 
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На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой предлагает отменить минский концерт вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна 4 марта и жалуется на недавний...
 
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