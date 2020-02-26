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После скандального порно-клипа концерт вокалиста Rammstein в Минске предлагают отменить
Источник материала: Tut.by
На сайте «Удобный город»
Вчера на белорусском сайте «Удобный город», с помощью которого местные активисты пытаются сделать Минск лучше, появилась петиция за отмену запланированного выступления Линдеманна в столице. Вот текст петиции, авторскую орфографию и пунктуацию мы сохранили:
— Просим отменить концерт Тилля Линдеманна в Минске. После его ужасного порно-клипа и его отношения к русским женщинам! Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам.
Через день и 15 часов подписанную пользователями петицию планируется направить в Министерство культуры Республики Беларусь. Пока что под ней всего 15 подписей.
Напомним, что в феврале Тилль Линдеманн выпустил два новых клипа. Сразу после этого социальные сети
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На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой предлагает отменить минский концерт вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна 4 марта и жалуется на недавний...
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