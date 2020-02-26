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Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

26.02.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair, передает ТАСС.

«Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет?

Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай», — заявила 32-летняя спортсменка.


Фото: Reuters

Напомним, что российская теннисистка в прошлом — первая ракетка мира. Она выиграла пять турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы).

Кроме того, Мария — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA 2004 года в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации в 2008-м и финалистка Кубка в 2015-м.

Шарапова много лет боролась с травмой плеча, на котором еще в 2008-м перенесла операцию. После допинговой дисквалификации 2016−17 годов физические проблемы Шараповой интенсифицировались, и она почти не играла. В 2019-м провела 15 матчей, из которых проиграла семь.

По состоянию на 20 января 2020 года она была на 145-й строчке рейтинга WTA.

 
 
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